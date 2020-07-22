22.07.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал
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«Фургал собирался в отставку ещё до ареста» – Жириновский


Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал хотел оставить свой пост еще до ареста по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки в 2000-х.

Об этом с трибуны Госдумы РФ рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в ходе выступления политик заявил, что причиной всех зол в стране является «однопартийный режим».

«Только Царь принимал решения, только Генеральный секретарь. Если была бы двухпартийная система при Брежневе, мы бы никогда не вошли в Афганистан, и Дамаска бы не было, и сейчас бы Карабах не дымил, и Украина не дымила бы. Потому что всё решает кто-то, одна команда.

Как и Хабаровск, губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву и писать заявление по собственному желанию, вы его арестовали зачем в четверг?!! Кому-то хотелось мускулы показать: да мы, давай отчетом, давай –скрутили. Он летел уже в Москву, летел уже ко мне, я его уговорил, по собственному желанию… Потому что одна команда, один кабинет», – возмущался Жириновский.


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