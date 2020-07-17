Фургала могла погубить стройка аналога Крымского моста

17.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Одной из причин претензий к арестованному губернатору Хабаровского края Сергея Фургала может стать борьба за заказы в рамках строительства моста на Сахалин. Супруга чиновника имела долю акций предприятия, которое должно получить ключевой заказ в рамках новой «стройки века».

Об этом в эфире телеканала «Рой ТВ» заявил публицист Максим Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересный материал прислали – ведь жене Фурчала принадлежит 25% «Амурстали», а это ближайший завод к Сахалину для того, чтобы строить возможный мост на Сахалин… И Фургалу намекали, что надо бы продать долю, а это почти блок-пакет», – заявил Калашников.

С его версией согласился присутствующий экс-командир ополчения Игорь Стрелков, но подчеркнул, что Фургал, которого обвиняют в организации убийств, может быть и правда причастен к преступлениям.

«Я совершенно не исключаю того, что он действительно причастен ко всем этим убийствам, поскольку как делили промышленность, лес, металлолом и вообще все, что приносило большие доходы, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, мы знаем очень хорошо.

Там стреляли направо и налево. Возможно, стреляли и по его заказу. Но, естественно, пока он был депутатом, он вполне был системный человек в течение многих-многих лет, и никого не интересовало его прошлое», – заявил Стрелков.