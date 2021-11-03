Фурсов: Белоруссию надо держать. Иначе – геополитическая катастрофа

03.11.2021 11:08 (Мск), Москва, Олег Кравцов

В Белоруссии следует ожидать организованной Западом новой попытки свержения законной власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета Андрей Фурсов.

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По его словам, наблюдаемое сегодня усиление Польши и Турции – это «часть большого плана англосаксов».

«Сами по себе Турция и Польша никогда бы не укрепились так, как сейчас. Великобритания и Европа целенаправленно вливают деньги в экономики этих стран, чтобы ослабить Россию. Как только Анкара расшатает юг России, она станет не нужна англосаксам. Точнее, так – Эрдоган станет не нужен. То же самое с Польшей – Лондон и Вашингтон используют Варшаву как орудие в борьбе с нами, – сказал Фурсов «Комсомольской правде».

Он также считает, что проект «новой Речи Посполитой» невозможен без Белоруссии, но в 2020 году попытка свержения власти в этой стране провалилась.

«Следует ожидать новой попытки подчинения Минска Польше – Запад от своих целей просто так не отказывается», – добавил эксперт.

Он отмечает, что России придется идти на более решительные меры, чтобы не сдать Варшаве и Анкаре республики бывшего СССР.

«Белоруссию надо держать. Ее потеря для нас станет геополитической катастрофой. Пока там внутри страны хватает сил, способных сохранить режим. А дальше – развилка: или поляки устроят новые протесты и протащат своего президента, или мы успеем реализовать последние статьи создания Союзного государства», – говорит аналитик.

При этом он прогнозирует, что влияние России в Средней Азии в будущем будет сокращаться.

«Нам банально нечего предложить этим странам. У Советского Союза была идея социальной справедливости, массового образования – за этим люди еще готовы были идти. А сейчас что? Зато Турция разыгрывает свои карты: ислам и пантюркизм. Для одних турки – единоверцы, для других – близкий по крови народ, а для граждан внутри самой Турции предлагается третья карта, козырная – возрождение Османской империи», – добавил Фурсов.

Впрочем, он полагает, что в Средней Азии Москва может сыграть на страхе перед Китаем и на финансовой зависимости от России.

«Треть доходов страны в Таджикистане и Киргизии состоит из денег, которые работники присылают из России. Вот надо этим и пользоваться. Появляется где-то плохое отношение к русским – мы перекрываем денежный кран. Только почему-то этот рычаг Москва до сих пор не задействует, а зря», – резюмирует эксперт.