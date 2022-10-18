Фуры продолжают стоять в многодневных очередях после взрыва Крымского моста

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Поврежденные пролеты автомобильной части Крымского моста будут демонтированы до конца декабря. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«До конца декабря планируем полностью демонтировать два пролета существующие, которые взорваны, два пролета, которые повреждены, тоже демонтируем», – сообщил вице-премьер и добавил, что первые металлоконструкции для новых пролетов уже изготовлены и едут к Керченскому проливу.

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В восстановлении одной из автомобильных веток будет задействовано 500 человек и порядка 50 единиц техники. Единственное, что может помешать ремонту – штормовая погода, которая характерна в ноябре-декабре для этой части Черного моря.

Хуснуллин сообщил, что грузовики массой до 40 тонн уже могут проезжать по Крымскому мосту.

Подтверждения этому пока нет – с понедельника запустили движение пассажирских автобусов, грузовики оставались на площадках отстоя в ожидании переправы.

По информации Минтранса Крыма на маршруте работают малотоннажные «Ейск» и «Керченский-2», и два парома для перевозки большегрузов – «Мария» и «Лаврентий». В очереди с крымской стороны ожидают примерно 350 фур, 70-80 маленьких грузовиков.

Глава комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко сообщил, что 17 октября в Керчь прибыл паром «Эльза» для перевозки большегрузов и пассажиров.

«Он сможет перевозить до 18 большегрузов и до 150 пассажиров за один рейс», – уточнил парламентарий.

Водители эту информацию не подтверждают. Время ожидания переправы для большегрузов с товарами категории 3 (мебель, строительные материалы) перевалило за трое суток.

Ехать через новые российские регионы решаются не все, и дело не только в вопросах безопасности – состояние дорожного полотна от Джанкоя до Мелитополя ставит под угрозу сохранность груза (см. видео ниже – осторожно, нецензурная лексика водителя).