Футбол и политика. Зачем ФИФА чемпионат мира раз в два года?

09.09.2021 21:27 (Мск)

Одной из самых обсуждаемых тем последних недель в мире футбола стала активно продвигаемая международной федерацией этого вида спорта идея проводить чемпионаты мира в два раза чаще.

Сейчас футбольные «мундиали» проходят раз в четыре года, и последний такой турнир состоялся в России в 2018-м году, завершившись победой сборной Франции. Следующий же мировой форум запланирован на декабрь 2022-го года, и его примет Катар. Но похоже, скандального выбора этой страны в качестве хозяйки ЧМ и последующего связанного с климатическими условиями переноса турнира с лета на зиму мировым футбольным чиновникам показалось мало. Они начали продвигать другую скандальную идею.

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Что придумали в ФИФА?

Мировая федерация ратует за проведение ЧМ раз в два года, и эту идею сперва выдвинули представители федерации Саудовской Аравии, а затем – поддержали видные чиновники из ФИФА и знаменитости, вроде Арсена Венгера. Похоже, скандальное назначение Катара хозяином мундиаля в 2022-м в ФИФА посчитали делом забытым. А как иначе? Отборочный цикл к турниру уже в разгаре, а болельщики и беттинг-эксперты уже определяют фаворитов грядущего первенства. Можно загрузить последнюю версию Олимп и найти там специальную линию на победителя будущего ЧМ, где в пятерке основных фаворитов команды Бразилии, Англии, Бельгии, Германии и Франции.

Но зачем в ФИФА новый повод для скандала в виде идеи проводить ЧМ не раз в четыре, а раз в два года? Все просто – мировые футбольные чиновники понимают, что из-за коронавируса и пандемии лишились большого количества денег за последние полтора года, и теперь хотят их «отбить». А более частое проведение мировых форумов – это большие доходы, от рекламодателей, спонсоров, телевидения и других источников.

Почему эта идея нравится арабским странам?

Не удивительно, что первой мысль о более частом проведении ЧМ высказали в Саудовской Аравии, и именно с этого государства началось движение в данном направлении. Дело в том, что арабские страны, вдохновившись примером Катара, хотят тоже получить свой «кусочек славы» и организовать крупный футбольный турнир, потратив деньги, которых у арабов куда больше, чем у европейцев, по которым больно ударил «коронавирусный кризис».

А ФИФА только этого и надо! Чиновники от футбола, поняв, что мировая общественность «пережевала» скандал с Катаром, теперь хочет заставить футбольный мир свыкнуться с еще одной данностью – что больше чемпионатов мира это благо, а не вред. Но не все так просто, ведь у данной идеи много противников.

Кто выступает против идеи с ЧМ раз в два года?

В первую очередь, не довольны сами главные участники этого процесса – футболисты. Уже не один десяток авторитетных игроков высказались в том ключе, что не собираются участвовать в ЧМ, если он будет проводиться так часто. Сетуя на сложный график, который и так «подсовывает» им нынешний футбольный календарь, футболисты обвиняют чиновников в ФИФА в том, что им абсолютно наплевать на права спортсменов.

Поддерживает игроков и УЕФА – главный европейский футбольный орган. И здесь тоже можно найти политический оттенок позиции этой организации. Дело в том, что УЕФА получает доходы в основном от клубных соревнований, где особняком, конечно же стоит Лига чемпионов, новый сезон группового раунда в которой уже стартует на следующей неделе, и любители азарта уже могут использовать на матчах этого турнира все актуальные бонусы ПариМатч – известной компании, которая всегда предлагает широкий выбор объектов для пари, связанных с европейским футболом. Для УЕФА именно клубные дела в приоритете, и здесь позиция европейского футбольного союза схожа с позицией игроков, ведь именно в клубах они получают свою основную зарплату, тогда как выступления за национальные команды – больше репутационная история, помноженная на профессионализм и патриотизм.

Чем закончится вся шумиха?

Скорее всего, ФИФА придется отступить со своей идеей проводить ЧМ раз в два года, по крайней мере, временно. Сейчас, когда футболисты и так устали от сложного расписания матче после коронавирусного кризиса, а впереди их ждет мундиаль в Катаре в разгар клубного сезона зимой, лучше лишний раз не злить спортсменов.

А вот после катарского мундиаля к этой теме наверняка вернутся. И тут нас ждет новый виток политической борьбы между ФИФА и УЕФА. Ведь европейский футбольный орган постарается отстоять нынешнее положение вещей, чтобы не давать лишних аргументов сторонников идеи создания Суперлиги, а в ФИФА будут продолжать давить на чувство патриотизма и, обвиняя оппонентов в желании заработать больше денег, и сами постараются откусить более существенный кусок от мирового финансового пирога.