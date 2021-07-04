Футбол нам не нужен, нам мову давай! Украинизация не помогает побеждать

04.07.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Если бы Ларисы Ницой не было, ее стоило бы придумать. В самом деле, никто так эффективно не вредит ассимиляторской политике нынешнего Киева в отношении русских и русскоговорящих жителей Украины, как эта дама, почему-то считающая себя «детским писателем».

Судите сами. Не успели на свидомых лицах высохнуть слезы радости и умиления по поводу неожиданной победы над шведами на ЧЕ-2020, как автора того самого единственного победного гола, нападающего украинской сборной Артема Довбика хорошенько так макнули в суровую реальность украинского нацибилдинга. Обозвав «московитом» за послематчевое общение с журналистами на русском языке.

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Шум поднялся невероятный. Спильнота разделилась на две неравные части. Одна (большая) тут же забыла про принесенную Довбиком в зубах победу и принялась клевать спортсмена за «вражеский язык». Другая же, меньшая часть, осторожно возражала первой в том духе, что мова то конечно, убер аллес, однако гол в шведские ворота – уважительная причина для разрешения сказать пару слов на родном языке, пока шпрехенфюрер отвернулся в сторону.

Примерно также в Третьем Рейхе евреи, у которых были деньги, получая возможность доказать свою полезность Рейху. Да-да, несмотря на свой жесткий антисемитизм, государство Гера Гитлера все же выделяло среди общей массы подлежащих истреблению небольшую горстку «полезных». Пока полезны – могут жить.

В нынешней Украине, конечно, все не так жестко, тут, скорее, имеет место вариант «лайт», но типологически весьма похоже. И государство старается, как может. Одной рукой искореняя русский язык, а другой цинично уверяя того же Путина, что русских на Украине никто не притесняет. И ведь, если не вникать особо, то и не возразишь. Вон, русскоязычный Аваков на виду и ему хоть бы что, никакой мовный омбудсмен не указ.

Правда, самого этого «омбудсмена», похоже, такая роль не сильно устраивает. Вот и сейчас, едва прознав про несознательность футболиста, тут же подсуетился с рекомендациями всем украинским спортсменам и тренерам – шпрехать исключительно на мове – как до матчей, так и во время и после.

Шпрехенфюрера Креминя не смутил тот факт, что Довбик, отвечая по-русски на вопросы СМИ, не преподавал, не агитировал, не обслуживал потребителей. А именно в этих сферах согласно закону применение мовы обязательно. Более того, дотошные репортеры подняли текст закона и выяснили, что в перечне лиц, обязанных владеть госязыком и использовать его при исполнении служебных обязанностей, и спортсменов-то нет.

Но самое смешное, что требования закона о мове касаются только мероприятий, проводимых на территории Украины. А возмутившая ревнителей мовы ситуация имела место в Европе. То есть, даже как следует наказать ослушника нельзя, если следовать букве закона. Но свидомая публика всегда отличалась тем, что нормы каких-то там законов ей не указ. Была бы революционная целесообразность и энтузиазм. А их-то как раз в данном случае хоть отбавляй.

И так бы и осталась эта трагикомедия с русскоязычным героем Украины очередным эпикфейлом языкового законодательства, если бы не совпала по времени с другим событием. Беглые авантюристы из меджлиса, наконец-то, втащили на гору неподьемную каменюку в виде закона о коренных народах. Признав таковыми на Украине лишь крымских татар, караимов и крымчаков. То есть, народы, подавляющее большинство представителей которых на Украине просто нет физически, т.к. живут они в другой стране, являясь ее гражданами. Сам по себе этот факт достоин Книги Гиннеса. Закон о коренных народах есть, а самих народов нет. После принятия закона последовала череда российско-украинских пикировок на тему, един ли народ по разные стороны поребрика или не един, а также, почему в перечне коренных народов не оказалось русских.

Хотя по совести говоря, Рада сделала украинским русским большую услугу, отказав им в своей заботе. Ведь, как бы еще они с такой потрясающей наглядностью убедились в том, что это государство для них, по сути, враг? И что само их, русских, существование, рассматривается этим государством как существенная помеха.

И тут на сцене появляется депутат от «слуг» Олег Семинский, с удивительно хамским постом о том, что принятый закон о коренных народах, оказывается, лишает русских значительной части предусмотренных документами ООН, а также Конституцией Украины прав человека и гражданских прав и свобод. Которыми русские, теперь, пользоваться не смогут. Вы только представьте – российские представители годами рассказывают с трибуны той же ООН о притеснениях русских в Незалежной. А тут – такой мощный пас в поддержку этих утверждений – из самого Киева, из уст украинского депутата. Причем, судя по всему, Семинский искренне считает, что голосовал именно за то, о чем написал в фейсбуке – то есть, за лишение русских гражданских прав. Столь удивительный и глупый сеанс саморазоблачения русофобского режима можно списать разве что на системную деградацию украинского политикума. Негативный кадровый отбор в своей точке экстремума привел к тому, что в «слуги» попал столь откровенный сброд, перед которым меркнут даже Парасюки и Гаврилюки из прошлого созыва.

Потому уже, когда Семинскому объяснили, что же он написал, скандальный пост неожиданно исчез из соцсети, но скрины, как говорится, не горят.

О чем говорят все эти истории? Как по мне – о том, что происходящее на Украине с русскими и русским языком – закономерное следствие вынужденной или добровольной сдачи позиций все предыдущие десятилетия. Результат всех этих «извините, что на русском», в то время, когда не следует ни у кого просить прощения за то, что говоришь на родном языке.

Унижение того же Довбика – прямое следствие того, что футболисты сборной вместе с футбольными функционерами струсили и позволили натянуть на себя трусы с символикой нацистских коллаборантов. Выяснилось, что ровно так же, как нельзя быть немножко беременной, нельзя быть и немножко бандеровцем. Если ты – неважно по каким причинам – соглашаешься на СУГС на своих трусах – будь готов, что в следующем акте тебе припомнят русский язык и заставят просить прощения уже за это. Что, собственно, и произошло.

Еще одним важным уроком случившегося является то, что больное общество, травящее обычных людей за родной язык, совершенно не нуждается в том, чтобы его прославляли где-то на мировой арене какими-то достижениями. Этому обществу вполне достаточно виртуальных перемог на чисто пропагандистском фронте.

Когда играют не в футбол, а в ОУН, профессионализм роли не играет. Можно проиграть на поле, но проиграв, выставить на всеобщее обозрение голую задницу с матюками в адрес «агрессора». И не сомневайтесь, в таком случае проигравший вернется домой натуральным переможцем и национальным героем, которому обеспечены несколько недель славы на всех телеканалах страны.

Кстати, мовные истерики украинцам не помогли, и уже после игры с Британией сборная Незалежной вылетела с еврочемпионата. Если кто-то думает, что удержаться и победить помогла бы украинизация, тогда самое верное решение – на следующий ЧЕ отправить сборную исключительно из «коренных народов», а тренерский состав заменить на мовного омбудсмена, «детскую писательницу» и прочих Вятровичей. Футбольных талантов у них нет, но зато с мовой и патриотизмом все в порядке. Честь страны точно не посрамят.