Футболист, которого на Украине травили как «сепара», ушёл играть за Россию

29.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий официально стал игроком футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга. Об этом в своем блоге сообщил гендиректор ФК «Шахтер» Сергей Палкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он назвал Ракицкого одним из самых талантливых и успешных выпускников клуба и пожелал успехов с новой командой.

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Решение футболиста перейти в российский клуб вызвало бурю негодования среди украинских болельщиков.

«Ну пусть и идёт нах со своим «Зенитом»,- в сердцах написал работающий на Петра Порошенко киевский политолог Алексей Голобуцкий.

Комментаторы в соцсетях тут же припомнили Ракицкому его отказ петь гимн Украины. Напомним, во время официальных матчей он не подпевал «ще невмерлу», как это делали его коллеги по «Шахтеру».

По мнению спортивного журналиста Александра Сажко, уход Ракицкого положительно повлияет на его моральное состояние.

«Ярослав наконец-то сможет вздохнуть спокойно. Его случай уникален – несколько лет непрерывного страшнейшего буллинга со стороны украинских болельщиков. Но не за действия или заявления, а наоборот – за их отсутствие. Он не поет гимн, не высказывается о политике, не говорит о войне. Просто молчит и не хочет ничего объяснять. Оказывается, человека можно сожрать и за такое», – пишет Сажко на сайте «Трибуна».

Его коллега, главред журнала «Футбол» Артем Франков отмечает, что в связи с переходом, Ракицому и правда, скорее всего, придется забыть о карьере в сборной Украины: «Фактически Ракицкий, перейдя в «Зенит», сожжет все мосты. Это мое мнение. Конечно, у главного тренера сборной может быть иная точка зрения. Но надо признать, что отношения России и Украины за последнее время явно не улучшились».