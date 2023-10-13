Футболист сборной Украины сбежал в Россию

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В Бельгии пропал футболист юношеской сборной Украины и футбольного клуба «Шахтер».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает украинский спортивный сайт «Динамомания».

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«Загадочный инцидент произошел после матча Юношеской лиги УЕФА между «Антверпеном» и донецким «Шахтером» (игра состоялась 4 октября). На борту самолета, на котором команда горняков должна была вернуться в Украину, внезапно не оказалось 19-летнего хавбека Александра Роспутько, накануне договорившегося с «Шахтером» о новом пятилетнем контракте. Именно на основании этого факта и было принято решение включить его в заявку на матч с «Антверпеном», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате поисков в аэропорту «все, что удалось найти, это аккуратно составленная форма игрока».

«Футболист удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Его местонахождение до сих пор неизвестно», – написал еще вчера сайт.

А уже сегодня украинский тг-канал «Брутальный футбол» написал, что футболист уехал в Россию.

«По нашим источникам, Александр Распутько, не вернувшийся из Бельгии, перебрался в Россию… Именно поэтому «футболист» удалил все фотографии на профилях в соцсетях? Хочется верить, что это фейк!», – сокрушается «Брутальный футбол».

Украинский портал Sport.ua обращает внимание, что Роспутько родом из Горловки.

«У него пророссийские взгляды и на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. Есть предположение, что Роспутько через Стамбул отправился в РФ. Побег из Украины ему помогли спланировать и организовать», – пишет Sport.ua.

В свою очередь РБК-Украина, ссылаясь на свои источники, пишет, что родители футболиста находятся в Донецке и поддерживают Россию.

Украинский журналист Владимир Зверов утверждает, что Роспутько ждут в клубе второй российской лиги «Звезда» (Санкт-Петербург). Примечательно, что это клуб тренирует бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Геннадий Зубов, уроженец Ворошиловоградской области (ныне ЛНР)