Футболист Шевченко потребовал бойкота российских спортсменов

14.06.2022  12:33 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Спорт, Украина
Новости Украины

Бывший тренер сборной Украины по футболу, лучший европейский футболист 2004 года Андрей Шевченко призвал к бойкоту российских спортсменов.

Об этом он заявил в пропагандистском ролике, запущенном принадлежащим олигарху Игорю Коломойскому телеканалом 1+1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший тренер сборной Украины по футболу, лучший европейский футболист 2004 года Андрей Шевченко призвал...

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Шевченко обвинил российских спортсменов в том, что они не хотят осуждать спецоперацию ВС РФ на Украине.

«Из-за войны в Украине все стадионы замолчали. Тишину разорвали российские обстрелы, взрывы российских ракет и российских фосфорных бомб. Тишину разорвали крики украинских женщин и слезы украинских детей. Большинство российских спортсменов замолчали. Это молчание и дальше убивает украинцев.

Украинские стадионы замолчали, но мы, спортсмены всего мира, не должны молчать. Призываю каждого поддержать бойкот российских спортсменов, сборных и команд, пока продолжается война в Украине. Поддержите Украину на спортивном фронте», – заявил Шевченко.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене написала открытое письмо главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором раскритиковала его позицию по отношению к российским спортсменам:

«Международная ассоциация легкоатлетических федераций при любой возможности достаёт из рукава козырь в виде моего российского паспорта. И вы спускаете им это с рук. Сейчас они делают это вновь, но уже непосредственно с вашей подачи…

Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Ведь тогда вам придётся признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК».

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