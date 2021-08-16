Футболиста Дмитрия Булыкина допустили до выборов в Госдуму

16.08.2021, Москва, Иван Добровольский

Экс-футболист Дмитрий Булыкин официально стал кандидатом на выборах в Госдуму в составе федерального списка партии “Родина”.

Напомним, что дорога Булыкина к предстоящим выборам оказалась, мягко говоря, тернистой. Экс-футболист попал под молотки ЦИКа и был отстранен от предстоящей борьбы за место в Госдуме якобы из-за наличия у него иностранных акций. Однако Булыкин отстоял свои права в суде.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы кандидатов регистрировали, – прокомментировала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. – Мы действуем в строгом соответствии с законом, и если вынуждены принимать решение об отказе в регистрации, то зачастую рекомендуем обращаться в суд, поскольку у суда больше полномочий. Мы рады, что судебное решение позволило нам зарегистрировать этого кандидата».

Итого в федеральным списке “Родины” числится 281 человек.