Футболистов принуждают играть в респираторах и не обниматься после гола

30.04.2020, Москва, Олег Кравцов

В Германии решают вопрос возобновления футбольных матчей, прерванных из-за эпидемии COVID19.

Об этом, ссылаясь на германские СМИ, пишет «Российская газета» передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по данным портала Spiegel online, в концепции минтруда по организации матчей первой и второй бундеслиги в новых условиях предполагается «помещение игроков, тренерского штаба, арбитров и тех, кто с ними непосредственно контактирует, на строгий карантин до конца сезона».

А вот второй подход делает акцент на ужесточении «гигиенических стандартов».

«Если его окончательно утвердят, футболистам придется весь матч бегать по полю в масках, причем не в простеньких одноразовых, а в полноценных медицинских респираторах, которые не должны сползать при физической активности. По регламенту менять их нужно каждые 15 минут, для чего судья будет всякий раз прерывать игру. При этом игрокам запретят трогать лицо, обниматься после забитых голов, демонстрировать неспортивное поведение в борьбе за мяч и приближаться друг к другу в раздевалке ближе чем на полтора метра», – отмечается в статье.