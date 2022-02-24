Футболисты Ахметова сбежали с Украины в Молдову

24.02.2022  14:00 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Политика, Спорт, Украина
Новости Украины

Длинные очереди автомобилей скопились у границы с Молдовой со стороны Украины.

Президент страны Майя Санду утром созвала Высший совет безопасности, по окончанию которого заявила, что Молдова не будет закрывать границы.


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«Все границы открыты, молдаван ждут домой. Будем помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Мы готовы принять десятки тысяч беженцев», – сказала Санду.

Несколькими часами ранее о готовности принять бежецев заявил примар Кишинева Ион Чебан.

«Кишинев составил план на случай, если большому количеству людей понадобится убежище. Мы поговорили со всеми специалистами и предприняли необходимые шаги. Проживание, питание, социальная и медицинская помощь, мобилизация персонала и волонтеров для оказания помощи», – сказал Чебан.

Первыми в Молдову кинулись футболисты бывшего донецкого клуба «Шахтер».

Их самолет долго кружил над границей еще за 5 часов до начала активных военных действий, то подлетая к Кишиневу, то разворачиваясь на Киев. В 2 ночи отважные спортсмены все-таки сели в молдавской столице.

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