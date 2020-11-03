Футбольная команда «Шахтар» наказана за отказ от русского имени

04.11.2020, Москва, Михаил Рябов

Проигрыш вечером во вторник с разгромным счетом футбольной команды «Шахтар» является закономерным итогом деградации после предательства родного Донбасса игроками и хозяевами клуба.

Об этом в своем блоге пишет экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отличная новость: только что менхенгладбахская «Боруссия» разорвала в Киеве украинскую команду «Шахтар» со счётом 6:0 (матч футбольной Лиги чемпионов).

Что за команда такая? Когда-то давно она представляла Донецк и называлась «Шахтёр». Потом, задолго до 2014 года, изменила название на украинское «Шахтар», а от русского варианта отказалась вовсе. Болельщики были против, их не послушали. После событий весны-2014 команда уехала на Украину. Владелец клуба (украинский олигарх Ахметов) и руководство поддержало Киев в борьбе против республик Донбасса. «Шахтар» по-прежнему представляется клубом из Донецка, но играет на чужих полях и не имеет никакого отношения к сегодняшнему городу-герою Донецку. Но не это главное.

А главное то, что года три назад команда вышла на поле в футболках с эмблемой украинской армии (ВСУ) и надписью «Гордимся!».

То есть, понимаете, да? Гордятся они тем, что украинская армия убивает людей в городе, где они раньше играли и где за них когда-то болели.

Поэтому пусть команда-предатель почаще проигрывает и вообще прикажет долго жить, а в Донецке пусть появится обновлённый «Шахтёр» – продолжатель славных побед своего советского предшественника, «зубастой», «кубковой» команды.