Футбольные фанаты Сербии и России возводят стену вокруг монастыря в Косово

28.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Фанаты белградского футбольного клуба «Црвена звезда» благодаря соцсетям смогли собрать более миллиона сербских динаров на строительство стены вокруг монастыря святой Петки в Косово.

Существенную помощь в этом деле сербам оказали фанаты московского «Спартака».

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Благодаря собранной сумме сербские футбольные фанаты уже начали возводить стены вокруг обители.

«Фонд «Делие» (объединение фанатов «Црвена звезды») получил пожертвование от господина Ненада Дамьяновича из компании «Вита Елко» из Белграда в размере целого миллиона динаров, для помощи нашему проекту! – написано на странице фанатов белградской футбольной команды. – Благодаря предыдущему пожертвованию наших братьев из Москвы – фанатов «Спартака» и нашего ФК этот вклад позволил начать возводить забор.

“Делие” на трибунах

Поскольку ближайшее соседнее село на холме над монастырем – албанское, забор выполняет не только декоративную функцию. Единственный насельник обители – отец Йован, надеется, что работы будут завершены до зимы».

Также фанаты выразили надежду на то, что смогут побить рекорд жертвующих – в июне средства на помощь монастырю выделили 287 человек.