07.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

3 136 просмотров

Футболобандеровцы разбушевались

Международная федерация футбола запретила российской рок-музыканту Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков Чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщила сама певица у себя в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Слава Богу, «футболобандеровцы» запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками.

Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии.

Как известно, рок – музыка протеста, и меня официально запретили – пришло письмо на английском языке, правда, от доброй женщины с украинской фамилией, и попросили никому не показывать…», – пишет артистка.

Данный инцидент в своём «Facebook» прокомментировал военкор Евгений Поддубный:

«Прочитал новость о том, что Юле Чичериной запретили петь на мероприятие УЕФА в Ростове, мол для того, чтобы не политизировать мероприятие. Само это решение уж более, чем голос Чичериной, его политизировало. Но я не об этом.

Давно думал, но не формулировал. Я слушаю Юлю с того самого момента, как она записала Ту-лу-ла. И признаться, тогда, в конце 90-х, Чичерину я не воспринимал настоящей рок-н-рольщицей. На фоне других титанов особенно.

«Брат-2» потом вышел. И было там много русского рока, и фильм был, конечно, пророческий, как и первая серия, знаковый, такой крик поколения, а поэтому музыка из этого фильма стала, ну, вы понимаете, чем стала.

И тут, когда через много лет случилась гражданская война, она вывела на свет наш рок-н-ролл. Оказалось, что для одних это просто средство. И большая часть рокеров – это старенькие эстрадные певцы, такой шоубиз с сединами. А вот Юля Чичерина – боец, Саша Скляр – боец, Буба – боец, и много ещё кто, но не достаточно много. Бойцы оказались скромнее, чище и гуманнее, нежели популярные исполнители песен под гитару…

Я мало знаком с Чичериной. Раз в Донецке виделись, да раз в Москве. И мне жаль, что мало знаком. Я горжусь Чичериной и горжусь теми, кто оказался лучше, гуманнее и сильнее. Кто не предал себя. Вот благодаря им рок жив, как Цой, Курт и Ленин», – пишет военкор.

Публицист Егор Холмогоров в своём телеграмм-канале поинтересовался, что было бы, если бы в Ростов пригласили Пола Маккартни, у которого тоже есть ряд политических песен.

«К делу Чичериной. А интересно, если выступить в Ростове пригласить Пола Маккартни, ФИФА тоже запретит? У него ведь тоже политические песни есть. Причём с поддержкой сепаратистов. Или эта нога у кого надо нога?» – язвительно комментирует Холмогоров.

Донецкий бард и руководитель проекта «Большой Донбасс» Владимир Скобцов сказал «ПолитНавигатору», что действия ФИФА возмутили жителей ДНР.

«Мы все возмущены противоправными действиями ФИФА, запретившей на Чемпионате мира по футболу выступление Юлии Чичериной, обусловив это тем, что она поёт песни о войне, которая сейчас происходит в Донбассе. В ста километрах от Ростова, где ей запретили выступать, убивают детей. Детей убивают военнослужащие украинской армии, представители государства, которое предъявляет свои права на территорию Донбасса. Донбасс отказался от идеи и мысли жить в одном государстве с нацистами.

Пока идёт война, весь мир должен бить в набат, трубить во все трубы, чтобы остановить чудовищное, несправедливое кровопролитие.

Чем занимается Юлия Чичерина? Всё её творчество посвящено тому, чтобы показать всему миру чудовищную несправедливость происходящего и остановить кровопролитие на Донбассе. Солдаты не должны убивать стариков, детей, женщин. Они не должны убивать граждан своей страны, если они считают их таковыми.

И запрещение Юлии Чичериной в связи с её антивоенной деятельностью – это, на мой взгляд, проявление фашизма. Фашизм – это там, где на тонком повороте людей лишают совести. Как можно радоваться, пить пиво, дудеть в дудки, когда в ста километрах от региона гибнут мирные граждане только лишь потому, что они родились на Донбассе?

Мы выражаем свой протест действиям ФИФА, мы пели и будем петь о войне, мы будем петь о нашей Победе, которая обязательно будет, и справедливость, правда – на нашей стороне. В правде сила, и Победа будет за нами!», – заявил музыкант.