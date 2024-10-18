«G-20 может стать прорывом, если пригласят Зеленского»: глашатай Банковой меняет тональность

Саммит G-20 в Бразилии может стать попыткой Киева начать переговоры, поскольку там будут президент РФ Владимир Путин или глава МИД Сергей Лавров, и, возможно, пригласят Украину. Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«G-20 может быть самым влиятельным событием, с точки зрения влияния на потенциальный переговорный процесс, потому что он пройдёт уже после выборов США. А самое важное – это единственная сейчас площадка в мире, на котором собираются противостоящие друг другу страны. С одной стороны, страны Запада, а с другой – Китай, Индия, ряд стран глобального Юга и Россия, конечно. Это шанс проговорить, что можно сделать дальше. Неважно, будет или не будет Путин. У меня есть сомнения, но никаких прямых угроз для него я там не вижу, арестовывать его там не будут, всё-таки Бразилия дружественная страна. Не исключаю. Но даже если Путина не будет, будет Лавров. Этого будет достаточно», – сказал Фесенко.

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«Важно будет другое – пригласят ли на этот саммит Зеленского. Если пригласят Зеленского и если, с одной стороны, Китай, Бразилия, а с другой, может быть, Германия проговорят возможность того, чтобы провести консультации относительно начала мирных переговоров в перспективе. Где они могут состояться, в каком формате, кто может быть посредником, какая повестка дня, готовы ли к этим переговорам и Россия, и Украина. Это можно проговорить. В любом случае, может быть попытка. Попытка начать переговоры», – добавил политолог.