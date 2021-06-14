14.06.2021,

Москва, Олег Кравцов

 
Дзен, Политика, Россия, США
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G7 теряет интерес к России и переключается на Китай

Завершившийся саммит стран «большой семерки» уделил не слишком большое внимание России. Об этом, передает...

Завершившийся саммит стран «большой семерки» уделил не слишком большое внимание России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Отмечается, что из 70 пунктов, которые составляют итоговый документ, Россия упоминается только в двух — в 51-м и 52-м — в окружении уже традиционных формулировок.

«Так, лидеры G7 подтвердили свою заинтересованность «в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией» и намерены работать в областях, «представляющих взаимный интерес». При этом они вновь призвали РФ «прекратить свое дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия» и «выполнять свои международные обязательства и обязательства в области прав человека», – пишет газета.

В свою очередь научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов обращает внимание, что куда больше внимания «семерка» уделила Китаю.


«Мне кажется, в системе координат G7 Россия занимает достаточно незначительное место. Здесь бросается в глаза другое: в «семерке» приняли американскую повестку сдерживания Китая и всяческого ограничения его дальнейшего роста — кто-то поддерживает ее с большим энтузиазмом, кто-то с меньшим, но в целом все с этим согласились. И, на мой взгляд, это главное направление», – говорит международник.

По его словам, президент США Джо Байден и его коллеги по «семерке» решили запустить свою глобальную инфраструктурную инициативу, чтобы создать противовес китайской инициативе «Один пояс — один путь», за счет которой с 2013 года китайские стратегические инвестиции в инфраструктуру получили уже 70 стран.

«Надо отдать должное Байдену: он продолжил линию Трампа на сдерживание Китая», – говорит Лукьянов.

«Но если Трамп всё время бил себя в грудь, кричал, хвастался и бахвалился, как он прижимает Пекин к ногтю, то Байден этого не делает — он системно работает над тем, чтобы сдерживать Китай в глобальном масштабе», – резюмировал эксперт.

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