G7 теряет интерес к России и переключается на Китай

Завершившийся саммит стран «большой семерки» уделил не слишком большое внимание России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Отмечается, что из 70 пунктов, которые составляют итоговый документ, Россия упоминается только в двух — в 51-м и 52-м — в окружении уже традиционных формулировок.

«Так, лидеры G7 подтвердили свою заинтересованность «в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией» и намерены работать в областях, «представляющих взаимный интерес». При этом они вновь призвали РФ «прекратить свое дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия» и «выполнять свои международные обязательства и обязательства в области прав человека», – пишет газета.

В свою очередь научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов обращает внимание, что куда больше внимания «семерка» уделила Китаю.

«Мне кажется, в системе координат G7 Россия занимает достаточно незначительное место. Здесь бросается в глаза другое: в «семерке» приняли американскую повестку сдерживания Китая и всяческого ограничения его дальнейшего роста — кто-то поддерживает ее с большим энтузиазмом, кто-то с меньшим, но в целом все с этим согласились. И, на мой взгляд, это главное направление», – говорит международник.

По его словам, президент США Джо Байден и его коллеги по «семерке» решили запустить свою глобальную инфраструктурную инициативу, чтобы создать противовес китайской инициативе «Один пояс — один путь», за счет которой с 2013 года китайские стратегические инвестиции в инфраструктуру получили уже 70 стран.

«Надо отдать должное Байдену: он продолжил линию Трампа на сдерживание Китая», – говорит Лукьянов.

«Но если Трамп всё время бил себя в грудь, кричал, хвастался и бахвалился, как он прижимает Пекин к ногтю, то Байден этого не делает — он системно работает над тем, чтобы сдерживать Китай в глобальном масштабе», – резюмировал эксперт.