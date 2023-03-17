Гаага выдала ордер на арест Путина – все ждут реакции России

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Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал «международные ордера на арест» президента России Владимира Путина, а также уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Когда в МУС попытались расследовать военные преступления американских военных в Афганистане, власти США ввели санкции против руководства этого суда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На официальном сайте суда указано, что подозрение базируется на статьях 8(2)(a)(vii) и 8(2)(b)(viii) Римского статута МУС. При этом ни Украина, ни Россия не ратифицировали Римский статут, причём РФ отозвала свою подпись под этим документом.

На сайте отмечено, что у МУС есть достаточные основания считать, что президент РФ Владимир Путин «лично несет ответственность за эти преступления и как непосредственно причастный к ним, и как руководящее лицо, чьи подчиненные с его попустительства или при его одобрении совершали эти преступления». Уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову МУС подозревает в том же преступлении, согласно тем же статьям Римского статута, что и Путина.

Как пишет британское издание The Guardian, судьи предварительного следствия МУС рассматривали возможность выдачи секретных ордеров, «но решили, что обнародование их может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решения МУС для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», – написала Захарова в своём Телеграм-канале.

Военный эксперт Владимир Орлов предложил более решительный ответ на очередную провокацию Запада.

«Понимаете, в чем дело, Мария Владимировна, это для нас нет, а для них да. Ровно, как и наши решения суда для них не имеют никакого значения… А знаете, что имеет значение? Если бы вы заявили о том, что некие граждане, которые себя идентифицируют как судьи Международного уголовного суда, будут преследоваться Российской Федерацией как террористы за угрозу национальным интересам и государственному строю Российской Федерации. Вот тогда бы ваше заявление чего бы то и стоило, а так… это просто взбивание мыльной пены в тазике с водой. Никому от него ни горячо и ни холодно…», – написал Орлов в своём ТГ-канале.

Стоит отметить, что когда в 2020 году МУС занялся расследованием действий американских военнослужащих в Афганистане, пытаясь выяснить, имели ли место с их стороны военные преступления, власти США ввели санкции против нескольких старших должностных лиц Международного уголовного суда. Речь шла, в том числе, о главном прокуроре МУС Фату Бенсуду и директоре департамента по вопросам юрисдикции Факисо Бенчочохо.

Как сообщал «ПолитНавигатор», парламентарии ФРГ выступают за привлечение президента России к уголовной ответственности за «агрессию против Украины», но пока не знают, как это сделать.