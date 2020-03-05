Гаага взяла в заложники шестерых сербских офицеров

05.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Осужденные по надуманным обвинениям командиры Югославии и боснийской Республики Сербской, отбывшие две трети тюремных сроков, вопреки существующим нормам продолжают удерживаться в европейских тюрьмах.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на то, что узники Гааги выполнили необходимые условия для досрочного освобождения (вплоть до того, что их полную социализацию подтвердили администрации европейских тюрем, где они содержатся), созданный после ликвидации Международного трибунала по бывшей Югославии Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказывается выпускать их.

Так за решеткой остаются командующий Третьей сухопутной армии Югославии, генерал-полковник Небойша Павкович (арестован в 2005 году, приговор – 22 года), начальник штаба МВД Сербии в Косово и Метохи, генерал-полковник Сретен Лукич (арестован в 2005 году, приговор – 20 лет), начальник отдела общественной безопасности МВД Югославии, генерал-полковник Властимир Джорджевич (арестован в 2007 году, приговор – 18 лет), начштаба Дринского корпуса Вооруженных сил Республики Сербской, заместитель Ратко Младича, генерал Радислав Крстич, начальник Управления по оперативным вопросам и подготовке Вооруженных сил Республики Сербской, генерал-майор Радивое Милетич, а также глава Кризисного штаба Сербского Автономного Региона (Босанская – ред.) Краина Радослав Брджанин (арестован в 1999 году, срок – 30 лет).

В частности, объясняя отказ условном в освобождении отбывшему двадцать из тридцати лет Брджанину, председатель МОМУТ Кармел Аджиус заявил о том, что оно невозможно «из-за серьезности преступления» и потому что тот «недостаточно реабилитирован». Апелляции остальных не рассматриваются вовсе. При этом при существовании самого Трибунала по бывшей Югославии подобная мера практиковалась при отбытии двух третей срока и «социализации» узника.

«Отбывающие наказание в Гааге – это старые и больные люди, – сообщил сербскому изданию «Политика» адвокат Сретена Лукича – Бранко Лукич. – Сретен перенес операцию на сердце. Он отбыл две трети своего приговора в мае прошлого года. С каждым днем ему становится все труднее. Он планировал выйти в мае 2019 года, он знал, что все условия были выполнены. У него было надлежащее поведение и благоприятное отношение польских властей (Лукич содержится в польской тюрьме – ред.)».

Не лучшим образом обстоят дела и у других узников: например, Милетич частично потерял зрение из-за диабета, у него также диагностирована лейкемия, на Крстича, потерявшего ногу еще во время боевых действий, в британской тюрьме было совершено нападение заключенных-мусульман, он получил несколько ударов ножом.

Адвокат Лукич, также представляющий интересы получившего пожизненный срок начштаба Ворруженных сил Республики Сербской, генерала-полковника Ратко Младича, сообщил, что состояние здоровье его клиента резко ухудшилось, из-за чего тот не смог присутствовать на мартовской апелляции. Ранее администрация его тюрьмы отказала генералу в возможности лечиться у российских врачей.

За годы существования Гаагского трибунала там умерло и приобрело неизлечимые заболевания большое количество сербских узников: скончался от инфаркта Слободан Милошевич, повесился в камере с круглосуточным наблюдением президент Республики Сербская Краина Милан Бабич, сменивший его на этом посту Горан Хаджич приобрел онкологическое заболевание и был отпущен в Сербию умирать, повесился в камере сербский мэр Вуковара Славко Докманович, приобрел онкологическое заболевание выпущенный на свободу за отсутствием доказательств вины политик Воислав Шешель.