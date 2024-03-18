«Гаага – за Даванкова»: кандидат-новолюд «осилил» Путина за рубежом – в городах-гнездовьях нацпредателей

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Кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков, набравший менее 4% голосов и занявший третье место, победил на многих зарубежных участках.

Явка там была тоже рекордной, проголосовали более 350 тысяч человек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в Праге Даванков набрал 59,9%, а Путин 15,7%, в Гааге 56,9% против 15,2%, в Варшаве 51,01% против 19,78%, в Хайфе 40,8% против 33,9%.

Сенсационные результаты выборов в Сербии. Там за Даванкова проголосовали 67%, а за Путина 3%. Объяснить это только скоплением либеральных релокантов не очень получится. Поскольку в менее братской Софии президента поддержали 59,9%, а новолюда – 28,015.

В других местах гнездования релокантов итоги тоже не такие победные для сислиба. В Баку президент обыграл новолюда со счетом 77,3% против 14,2%, в Таллине 75,2% против 12,76%, в Бишкеке -73,8% против 18,9%, в Ташкенте 58% против 31,9%, на Пхукете 48,2% против 38,9%.

При этом далеко не все западные страны голосовали против Путина. В итальянской Генуе за президента было 70,9%, а за Даванкова 20%., а в греческих Афинах за Путина – 59%, за Даванкова – 7%.

Эти результаты порадовали беглого политолого-иноагента Станислава Белковского.

«Гаага – за Даванкова. Такой транспарант должен украсить фасад здания Международного уголовного суда. На зарубежных участках Даванков прямо-таки вырывается на первое место. Таки многие релоканты не готовы простить Путину причин своей релокации», – написал Белковский в своем тг-канале.

Гей и главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов надеется, что результаты голосования за рубежом помогут Западу не признать выборы в России.

«Результат по зарубежному округу очень важен, как верифицированный самими органами режима результат, полученный вне досягаемости административной мобилизации и малой досягаемости пропаганды. Это результат будет важным аргументом в западной дискуссии о признании или не признании Путина избранным главой России», – написал Баунов.

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов считает результаты Даванкова за рубежом «мошенничеством».

«Посмотрите, в западных странах на участках за него голосовали 60%, 70%. Все те, кто сегодня плюют на Россию, на нас с вами, очерняют. Поэтому, я считаю, что это такое политическое мошенничество. И это не его голоса. Это, в общем-то, голоса тех, кого сегодня мы, в общем-то, справедливо называем пятой колонной.

Которые хотят, чтобы наша страна проиграла, хотят, чтобы наша страна, может быть, даже какие-то территории отдала, это позор», – сказал Свинцов на пресс-конференции.

Что касается «домашнего» голосования, то в Москве Даванков набрал 6,7%, в Екатеринбурге – 7,3%, в Петербурге – 8,3%. Это самые либерально настроенные города России, где хоть как-то условно удалась инициированная из-за рубежа акция «Полдень против Путина».

«Выборы показали потенциал и истинный рейтинг партии похабного мира и измены, пятой колонны либерастов в России. Лишь в Москве, Екатеринбурге-Свердловске Даванков набрал 6-7% голосов. А в целом по стране 3%. А “вони” в СМИ стоит на все 88%. Предлагаю исправить перекос. И первым делом зачистить все СМИ и Правительство от “либералов”», – написал доктор политических наук, профессор Игорь Скурлатов.

Политический обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла не согласен с этими победными утверждениями.

«Кандидат “нормализаторов”, пораженцев и предателей получил не последнее, а третье место. Хуже того, теперь нужно скрепя сердце признавать, что у власовцев, у “партии позорного мира” есть легальное политическое представительство. Да, именно так. Теперь все эти “миротворцы” могут смело утверждать, что их интересы отстаивает целая фракция в Государственной Думе. Что их точка зрения является легальной, нормальной в политическом пространстве, общественно одобряемой в рамках демократического политического процесса», – пишет Перла.

Политолог Сергей Марков считает, что Западу «реально очень не понравилась» огромная поддержка Путина на выборах.

«Не потому, что они видят нарушение демократии. Прекрасно они видят, что поддержка Путина реальная и огромная. Им это не понравилось, потому что ведь голосование за Путина – это голосование против Запада. Эта огромная поддержка Путина означает, что надежды Запада обрушить Россию изнутри не реализуемы. Это значит, что относительно лёгкой победы над Россией не будет. И надо или идти на компромисс с Россией. Или готовиться к очень долгой и очень дорогой во всех смыслах борьбе с Россией. В которой ещё не известно кто победит. Естественно, им это очень, очень не нравится», – написал Марков.