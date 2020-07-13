Гаагский суд встретил Хашима Тачи флагом «Армии освобождения Косово»

13.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Обвиняемый в массовых убийствах, пытках и похищениях «президент» Косово Хашим Тачи прибыл сегодня в прокуратуру Специального суда по Косово в Гааге.

Об этом сообщают балканские СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хашим Тачи прибыл к зданию прокуратуры для заслушивании обвинения в отношении его самого, а также его подельника по так называемой «Дреницкой группе» «Армии освобождения Косово» (UCK), экс-главы косовской «разведки» и лидера Демократической партии Косово Кадри Весели.

У входа в Специальный суд по Косово Тачи встречали несколько десятков албанцев с плакатами: «У нас нет героя, которым можно пожертвовать», «Мы видим, что справедливости для всех нет, но мы не верили, что справедливости нет вообще», «Это расизм!». Кто-то из встречавших умудрился вывесить перед судом флаг UCK.

«Я боролся за независимое, свободное Косово, основанное на равных правах, многоэтническом обществе и верховенстве закона, – выступил с речью для своих соплеменников и журналистов бывший боевик. – Я готов принять новый вызов и победить ради моего сына, семьи, людей моей страны. Никто не имеет права переписать историю. Это цена свободы. Я верю в мир, правду и справедливость. Я верю в диалог и хорошие отношения со всеми соседями. Косово – это история успеха, и я очень горжусь этим».

Обвиняемый вошел в здание прокуратуры под скандирование: «UCK!» и «Тачи!». Напоследок он заявил, что целью Косово является ЕС, НАТО и прочная дружба с США.

В свою очередь, его подельник Весели выступил с пафосным заявлением в Фейсбуке.

«Эта битва за Косово будет триумфальной, в которой я снова буду вместе с братом Хашимом Тачи. Потому что наша освободительная война была правильной и победоносной. Солнце снова взойдет»», – написал боевик.