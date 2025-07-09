Гаагский суд вынес два антироссийских решения. Оба – ничтожные

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В среду ЕСПЧ в Гааге вынес два решения против России. Первое – это обвинение Москвы в нарушении прав человека в ходе СВО на Украине. Второй вердикт гласит, что РФ причастна к крушению малазийского «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году.

«Любое решение будет в значительной степени символическими», – признает агентство Associated Press, поясняя, что Совет Европы сам исключил Россию из своих членов в марте 2022 года.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Тем не менее, заседание суда транслировалось в прямом эфире западными СМИ, что подчеркивает цель нанести еще Москве еще один информационный укол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Россия считает ничтожными решения ЕСПЧ и не собирается их выполнять.