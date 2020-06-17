Гаагское судилище намеренно убивает сербского героя генерала Младича

17.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Кармел Аджиус согласился с мнением секретаря трибунала Олуфеми Элияса о том, что осужденный на пожизненный срок генерал Ратко Младич получает должное лечение в застенках и не нуждается в переводе в стационар, вопреки ухудшению его состояния.

Об этом сообщили балканские СМИ, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Олуфеми Элияс заявил о том, что тюремные врачи предоставляют Ратко Младичу адекватное лечение и необходимую помощь, консультируются с экспертами и дают ему соответствующие лекарства.

Согласившийся с его доводами и принявший решение Кармел Аджиус, тем не менее, уведомил адвокатов осужденного, что они имеют право подать апелляцию в соответствии с процедурой. По информации юристов Ратко Младича, уровень гемоглобина у генерала постоянно снижается, он с трудом встает с постели и передвигается.

Ранее семья генерала, адвокаты и лечащие врачи просили принять соответствующие меры по его лечению и переводу в стационар.

«Медики считают, что буквально одно небольшое падение для него может быть роковым, не говоря уже о том, что у него снова повышенный риск инсульта и инфаркта, фактически, состояние очень плохое, и необходимо срочно перевезти его в больницу», – прокомментировал ситуацию сын сербского героя Дарко Младич.

На беззаконие, происходящее с национальным героем и земляком, отреагировали и в Республике Сербской (БиГ).

«Я надеюсь, что в мире нет людей, которые думают, что генералу Младичу не следует предоставлять адекватную медицинскую помощь, и именно поэтому я обратился к руководству ООН, которое управляет нынешним Механизмом, чтобы привлечь их внимание к вопросу адекватного лечения, – заявил сербский член Президиума БиГ Милорад Додик. – Многие из представителей нашего народа, оказавшиеся в Гааге, умерли, а многие умерли именно потому, что не получили надлежащей медицинской помощи».

Ранее в застенках Гаагского трибунала скончались президент Югославии, Слободан Милошевич, генерал-полковник армии Республики Сербская Краина (Хорватия) Миле Мркшич, главврач больницы Приедора (РС – БиГ) Милан Ковачевич…

Из-за отсутствия своевременного лечения скончался президент Республики Сербская Краина (Хорватия) Горан Хаджич, «покончили жизнь самоубийством» в камерах с круглосуточным видеонаблюдением другой президент Республики Сербская Краина Милан Мартич, генерал Войска Республики Сербской Здравко Толимир, мэр города Вуковар Славко Доканович.

Генерал Ратко Младич – кадровый офицер Югославской народной армии с распадом страны сначала участвовал в боевых действиях на территории Хорватии против вооруженных банд местных сепаратистов, а с мая 1992 года стал начштаба Войска Республики Сербской.

В июле 1995 года взял бошнякский анклав Сребреница, из которого на протяжении нескольких лет совершались атаки исламистских банд под командованием Насера Орича на сербские села, которые изуверским образом полностью вырезались вместе со всеми жителями – всего от рук моджахедов погибло более 3,5 тысяч гражданских сербов.

Генерал эвакуировал автобусами из Сребреницы в мусульманскую зону ответственности 36 тысяч женщин и детей, впоследствии его бойцы по инициативе собственных командиров расстреляли более сотни захваченных в плен боевиков, что позволило американским политтехнологам создать на этой основе миф о «геноциде в Сребренице» и 8 тысячах убитых мусульман.

Именно за этот фейковый «геноцид» Ратко Младич был объявлен в международный розыск, схвачен в 2011 году сербскими спецслужбами во время правления режима прозападных демократов и сдан в Гаагу.

Суд над героем сербского народа шел с откровенными процессуальными нарушениями, и, несмотря на отсутствие доказательств непосредственного участия генерала в «геноциде», он был приговорен к пожизненному заключению.

Что характерно, Ратко Младич был всегда чужд националистической идеологии и во время переписи населения записал себя югославом.