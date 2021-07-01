Гаагское судилище продолжает ломать жизни защищавшим свой народ сербским силовикам

01.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) дал по 12 лет заключения экс-главе Государственной безопасности (ДБ) МВД Сербии Йовице Станишичу и его заместителю Франку Стиматовичу.

Перед вынесением приговора сербские силовики были оправданы по большинству предъявленных им обвинений.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Гаагское судилище состоялось повторно, после апелляции Прокуратуры, при том, что в 2015 году Станишич и Стиматович были полностью оправданы по выдвинутым против них обвинениям. В этот раз сербским силовикам были предъявлены четыре пункта обвинений, касающихся преступлений против человечества: преследованиях, убийствах, депортациях и антигуманных действиях, плюс – в нарушении законов ведения войны. На деле же силовикам инкриминировали деятельность по формированию, финансированию, обучению и координации сербских добровольческих подразделений, которые на территории Хорватии и БиГ боролись с вооруженными бандами местных сепаратистов.

Нынешний приговор стал своего рода «компромиссом» между обвинением, которое требовало для силовиков пожизненного заключения и их адвокатами, которые настаивали на полном оправдании своих подзащитных.

«Я не удовлетворен, потому что он был осужден, но хочу отметить, что математически 97% обвинения против них отпали, и они были осуждены только на 3% обвинительного заключения. То есть обоих осудили только за пособничество и подстрекательство к преступлениям в Босански-Шаме», – прокомментировал приговор адвокат Симатович – Михайло Бакрач.

При этом, защитники силовиков отметили, что трибуналу не удалось доказать, что сужденные «командовали и направляли» участников тех событий, а просто «знали» о них, а не предотвратили. Напомним, что речь шла об организации сопротивления сербской общины БиГ бандам вооруженных исламистов.