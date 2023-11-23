Гаагское судилище возбудило дело против отсидевшего 12 лет в его застенках сербского политика

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Против основателя Сербской радикальной партии Воислава Шешеля и его соратников возбуждены уголовные дела так называемым остаточным механизмом в Гааге.

Об этом заявил зампред партии, сын Воислава Шешеля – Александр Шешель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Помимо Шешеля обвинение было предъявлено его соратникам – Миляну Дамьяновичу, Лиляне и Огнену Михайловичам, а также Миролюбу Игнятовичу. Обвинение было предъявлено Международным остаточным механизмом в Гааге – преемником антисербского судилища под названием «Международный трибунал по бывшей Югославии» (МТБЮ).

По словам Шешеля-младшего, поводом для нового дела против лидеров Сербской радикальной партии стали публикация книг и «других печатных, видео и аудиоматериалов», разоблачавших процесс нахождения и подкупа подставных свидетелей обвинения по делу Воислава Шешеля.

«Абсолютно так, обвинение предъявлено. Новое обвинение в неуважении к суду. Это вымышленное деяние, которое Гаагский трибунал дал себе право квалифицировать как преступное деяние. Что означает, что за все, что они сочтут неуважением к суду, они смогут обвинить кого угодно», – прокомментировал Александр Шешель ситуацию для РТС.

Воислав Шешель более 11 лет провел в камере предварительного заключения тюрьмы Гааги в качестве обвиняемого МТБЮ. Ему вменяли руководство сербскими добровольными формированиями во время балканских войн и преследование несербских.

12 ноября 2014 года был условно освобождён из предварительного заключения по состоянию здоровья (по причине появившегося в гаагских застенках онкологического заболевания) и вернулся в Белград, а 31 марта 2016 года полностью оправдан Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии.

В апреле 2018 года оправдательный приговор был отменён, Шешеля приговорили к 10 годам тюрьмы, но зачли 12 лет, проведённых ранее под стражей.