Гаагское судилище вынуждено признать: здоровье генерала Младича ухудшилось

26.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Медицинская служба Гаагского трибунала отказывается предоставлять защите генерала Ратко Младича данные о его здоровье, одновременно с этим она отложила апелляцию по его делу, из-за состояния его здоровья.

Об этом агентству «СРНА» рассказал сын узника Дарко Младич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Защита Ратко Младича удовлетворена переносом апелляционного онлайн-заседания Судебного механизма в Гааге по предстоящей апелляции военного героя боснийских сербов, приговоренного к пожизненному заключению за липовый «геноцид».

«Я предполагаю, что тем самым медицинская служба Трибунала признала, что его здоровье ухудшилось, это показатель того, что ситуация серьезная, – рассказал Дарко Младич.- В течение минувшей недели суд не предоставлял данных о новом состоянии генерала, например, об уровне гемоглобина, хотя известно, что у него брали образцы крови».

По словам сына легендарного генерала, во время разговора с отцом по телефону, тот, как обычно, ни на что не жаловался, но его голос звучал более уставшим, чем обычно. До этого немолодой сербский узник Гааги пережил операцию по удалению полипа толстой кишки.

Первоначально апелляционное заседание в формате видеоконференции (в связи с эпидемией коронавируса) планировалось провести 29 мая. Теперь же ожидается, что оно состоится 16 и 17 июня. По приговору первой инстанции Гаагского трибунала, чьи полномочия были переданы Механизму, генерал Ратко Младич был приговорен к пожизненному заключению в ноябре 2017 года по обвинению в военных преступлениях в БиГ. Защита генерала добивается оправдания по всем пунктам.

Генерал Ратко Младич – кадровый офицер Югославской народной армии, с распадом страны поначалу участвовал в боевых действиях на территории Хорватии против вооруженных банд местных сепаратистов, а с мая 1992 года стал начштаба Войска Республики Сербской.

В июле 1995 года взял бошнякский анклав Сребреница, из которого на протяжении нескольких лет совершались атаки исламистских банд под командованием Насера Орича на сербские села, которые изуверским образом полностью вырезались вместе со всеми жителями – всего от рук моджахедов погибло более 3,5 тысяч гражданских сербов.

Генерал эвакуировал автобусами из Сребреницы в мусульманскую зону ответственности 36 тысяч женщин и детей, впоследствии его бойцы по инициативе собственных командиров расстреляли более сотни захваченных в плен боевиков, что позволило американским политтехнологам создать на этой основе миф о «геноциде в Сребренице» и 8 тысячах убитых мусульман.

Именно за этот фейковый «геноцид» Ратко Младич был объявлен в международный розыск, схвачен в 2011 году сербскими спецслужбами во время правления режима прозападных демократов и сдан в Гаагу.

Суд над героем сербского народа шел с откровенными процессуальными нарушениями, и при том, что доказательств непосредственного участия генерала в «геноциде» представлено не было, он был приговорен к пожизненному заключению.

в Гаагском трибунале он продолжил борьбу, на сей раз за свое честное имя

Что характерно, Ратко Младич был всегда чужд националистической идеологии и во время переписи населения записал себя югославом.