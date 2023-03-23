Гадай-не гадай, а в Запорожье точно ударят – Рожин

Запорожское направление остается наиболее вероятным для контрнаступления ВСУ. Западная тяжёлая техника, включая танки и бронемашины, станет эффективна по мере повышения температуры воздуха и высыхания земли.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил эксперт центра военно-политической журналистики, автор блога «Colonnel Cassad» Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, будут попытки наступления на Запорожском направлении – это направление на Мелитополь, направление на Токмак, Пологи, есть варианты с ударами в направлении Бердянска или попытка удара на Волноваху. То есть – именно после окончания распутицы с точки зрения реализации поставленной бронетехники, колёсной и гусеничной, Запорожское и Южно-Донецкое направление представляются более перспективными с точки зрения местности. Даже с учётом того, что здесь в течение всех месяцев возводились наши серьёзные оборонительные позиции, укрепрайоны, тем не менее, как бы это напрашивается».

Сейчас идет разведка боем на островах в районе Херсона, есть попытки атак в районе Орехово и Пологов, которые пока неудачные. Удары и попытки возобновить наступление фиксируют на Сватово-Кременной, но это менее вероятный вариант, считает эксперт.

«Сейчас ожидаются какие-то контрдействия противника в районе Артёмовска с целью не допустить замыкание котла в городе. Но это, скорее, локальные контрудары с целью стабилизации ситуации. Возможно, какие-то будут действия на границе Белгородской области – детей захватить там, пару каких-то посёлков или даже продвинуться в каких-то пропагандистских целях. Поэтому будет активность на Запорожском направлении, на одном из участков, и сейчас они ищут там слабое место, где бы они могли ударить», – уверен Рожин.

Он напомнил, что армия Украины значительно отличается от той, что была в 2014 году. За 8 лет ВСУ отлично подготовились к войне с Россией. Кроме того, на Украине прошла мобилизация, из-за чего уже весной наша армия сталкивалась с необходимостью вести наступательные операции в условиях количественного преимущества противника.

«Сейчас уже все понимают, что Россия ведёт войну не с Украиной – Россия там ведёт прокси войну с НАТО и США, Украина предоставляет только людской ресурс, – указал Рожин. – Основные ресурсные параметры действий украинской армии обеспечиваются США и НАТО, то есть, убери США из Украины, просто бы закончилась вся техника и боеприпасы, и уже давно. Поэтому, когда говорят, почему так медленно, то, когда воюют США и НАТО – вы быстро продвигаться не будете. Сейчас идёт именно такая вот позиционная война, где большое значение имеет ресурсный потенциал, мобилизационный потенциал, возможность производить и своевременно доставлять боеприпасы. Именно это обуславливает длительный характер войны и сам характер этой войны».

На разных направлениях фронта задействовано огромное количество людей и техники в стиле Первой и Второй мировых войн. Идет наращивание работы ВПК с обеих сторон – в России и странах Запада, которые поставляют боеприпасы и технику для Украины.

«То есть понятно, что Запад будет реализовывать стратегию войны до последнего Украинца, уже случайных людей просто хватают и бросают на фронт. Это опять же показывает, что для оператора войны украинское население – просто расходник. Потери Украины в территории, в людях, в инфраструктуре не существенны. Сколько бы там ни было разрушено, убито, взято в плен – это сильно не волнует. Пока есть возможность вести эту войну, Запад будет ее вести. Поэтому прикладываются усилия, чтобы замедлить наступление нашей армии. А наша задача наращивать свои возможности, не допускать ситуации, которые были в Балаклее и под Изюмом, когда были пропущены удары, что привело к оставлению части территории Харьковской области. Действительно наращивать мобилизационное усилия в экономике, в обществе, в целом. Потому что это борьба длительная, определяющая будущее России на десятилетие вперёд».