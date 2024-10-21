Гадание на кредит: США якобы готовы дать Украине $20 млрд, но это неточно – Financial Times

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британская Financial Times пишет, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд в рамках обсуждаемого кредита G7, который будет погашаться за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.

По данным издания переговоры о кредите ускоряются, поскольку западные чиновники хотят предоставить финансирование Киеву до конца года, осознавая, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США в ноябре помощь Вашингтона Украине может быть прекращена.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

До недавнего времени ожидалось, что вклад Вашингтона будет меньше, чем планировалось изначально, поскольку ЕС не смог гарантировать, что российские активы останутся обездвиженными по меньшей мере на три года. Но накануне американские чиновники сообщили своим коллегам из G7, что Вашингтон предоставит полную первоначальную сумму около $20 млрд.

По их словам, это станет возможным, даже если ЕС не удастся убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на продление санкций ЕС – условие, на котором настаивает Вашингтон.

По словам двух собеседников, министры финансов G7, которые соберутся в Вашингтоне 25 октября в кулуарах заседаний МВФ и Всемирного банка, должны обнародовать заявление с распределением и структурой кредита.

Впрочем, этот проукраинский оптимизм вполне может оказаться фальстартом. Один конфидент издания, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что окончательная договоренность еще не достигнута, и США все еще консультируются с членами Конгресса и Украиной относительно того, как будет погашаться кредит.

Ситуация на Украине настолько аховая, что тамошнее правительство вынуждено было протащить через Раду историческое решение о резком повышении налогов – без этого, по словам главы Минфина Сергея Марченко, нет возможности залатать возникшую осенью бюджетную дыру.

Причем, такого рода бюджетные кризисы возникают теперь с пугающей регулярностью. Последний раз таким образом бюджет “штопали” в августе – менее, чем три месяца назад.