Гадая на «Си Бриз», нацисты предсказали отставку мэра Одессы

15.07.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Учения «Си Бриз» завершились, а осадочек остался. Тем более что для украинских СМИ это повод обсасывать брошенную американцами косточку еще год, до следующих маневров.

Сейчас у наци-конспирологов два повода для радости на волне послевкусия от украинско-американских учений. Во-первых, капитан британского эсминца «Дефендер», вторгнувшегося в российские территориальные воды у берегов Крыма, Винсент Оуэн получил за свою чудовищную провокацию медаль «Защитник Украины».

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Во-вторых, они потирают ладошки, распознав «положительный знак» в отсутствии мэра Одессы Геннадия Труханова на параде ВМС, собравшем как посла США на Украине Кристину Квин, так и других эмиссаров стран НАТО, не говоря уже о президенте Зеленском с опричниками и верхушке местного облгоса.

Вонь поднял придворный порошенковский политолог Тарас Березовец — сославшись на «личные источники в посольстве США» («галантерейщик и кардинал, это сила!»), он заявил, что именно «посольство настояло на том, чтобы мэр Одессы Труханов не присутствовал на официальных мероприятиях с участием Зеленского и американских дипломатов». Данное предположение Березовец подкрепил цитатой из выступления госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации на Украине:

«Нужно привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно высшее должностное лицо не было предано суду и не было осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее».

По мнению Березовца и армии ему подобных «галантерейщиков», под «коррумпированными чиновниками» Блинкен имел в виду именно Труханова. И теперь «галантерейщики» с упоением нагнетают, что под одесским мэром «закачался стул», а окончательно у него отвалятся ножки во время визита Зеленского в США, к которому президентский офис готовится как сиркова Пронька к свиданию с Голохвостым.

Правда стул под мэром Трухановым качается все годы его каденций. Очень крепкий стул, надо сказать, держащийся на законной поддержке избирателей. За эти годы он проходил через ряд судебных процессов и скандалов, где речь шла о хищениях на миллиарды, а обвинения касались чуть ли не измены родины. Труханова даже задерживали, но отпускали. Ведь Зе-юристы сшивали дела так, что их под силу было развалить даже деревенским студентам киваловского юридического «ПТУ», не то что профессионалам.

Враждебные Труханову СМИ — то есть почти все — чуть ли не каждый день публиковали «журналистские расследования» в лучших традициях «А по ночам он еще и пьет кровь младенцев на кладбище». Говорили про офшоры, про несколько паспортов гражданина Труханова, упирая, естественно, на российский паспорт. Ксерокопии которого видели все, а вот сам паспорт — никто.

В горсовете и домах Труханова, включая квартиру его бывшей жены, проводили обыски, сливая прессе позорную информацию о том, сколько у него одежды и обуви (оказалось, не так уж и много, а золотого грааля, то есть унитаза, вообще нет). И даже главный соперник Труханова на осенних мэрских выборах Николай Скорик от ОПЗЖ заявил о наличии у оппонента паспорта гражданина России и направил президенту обращение с требованием лишить его украинского гражданства и вообще всячески «разъяснить», как Шариков сову.

Не помогло. Зато в пух и прах развеяло миф о «пророссийскости» Скорика и ОПЗЖ в целом среди дурачков.



Труханов и Скорик.

В общем, Труханов смещался с поста всеми силами. Однако, если опираться на официальную информацию, ничего незаконного в его действиях правоохранители так и не нашли. А значит, ничего незаконного и не было?..

Если говорить о моральной стороне вопроса, то лично я за Труханова, как и за кого-либо другого, не голосовала и не буду. Но факты — упрямая вещь.

И заключаются эти факты в том, что одесситы, скажем так, антимайдановских взглядов, пассивных или же участники собраний на Куликовом поле возле сгоревшего с людьми Дома профсоюзов, все равно, пусть и через силу, выбрали Труханова и сделают это через «не хочу» еще раз по принципу «Выколю себе глаз, лишь бы у тещи зять был кривой». Даже не смотря на то, что во время избирательной кампании Труханов в очередной раз вскрылся, когда развесил по городу ренегатские билборды с посылом «Если не придешь проголосовать за меня, к тебе придут «вежливые люди». Ибо какая у него альтернатива — нацисты лайт и нацисты хард?

Поэтому и не может Зе-команда упрятать действующего мэра Одессы в тюрьму законными методами в силу профессиональной импотенции. Но у нее и цели такой нет — устроить перформанс с обязательным помещением Труханова в клетку, раскулачиванием и заголовком в стенгазете «Он позорит наш коллектив». Главное, засудить его хотя бы условно, но по статье, предусматривающей, что занять мэрскую должность он уже не сможет.

Но, повторюсь, это годами практикуемая схема, которая до сих пор не может сработать, поэтому отсутствие Труханова на «Си Бриз» как тревожный сигнал считаю притянутым за уши. Тем паче, если руководствоваться одним лишь утверждением о «привлечении коррумпированных чиновников к ответственности», то нужно брать всю украинскую верхушку скопом с депутатами, а не одного только одесского мэра.

Зато «Си Бриз» хороший повод задуматься о том, станет ли очередная попытка избавиться от Труханова законной? Нет, здесь законностью и не будет пахнуть. Если руководство ВСУ на глазах у всего мира награждает военного преступника медалью «Защитник Украины», то в отдельно взятом оккупированном городе власть еще и не на такое способна.