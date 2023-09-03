Гадит собственной стране: В Грузии запустили процедуру импичмента президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз подложила свинью правящей партии «Грузинская мечта», при поддержке которой обладательница французского паспорта в 2018 году победила на выборах, но затем предала бывших соратников и стала дрейфовать в сторону лагеря саакашистов.

31 августа Зурабишвили отправилась в Германию. Поездка преподносилась как начало турне в поддержку вступления Грузии в ЕС. Однако оказалось, что отъезд Зурабишвили не был согласован с правительством, сформированным той самой «Грузинской мечтой». Это не на шутку разгневало лидеров правящей политической силы и вызвало возмущение большей части грузинской общественности. Дело в том, поступок президента, невозможно рассматривать лишь как своевольную выходку взбалмошной француженки. Большинство граждан Грузии восприняли его, скорее, как открытый демарш против исполнительной власти страны, по Конституции которой президент может представлять Грузию во внешней политике только с разрешения правительства. Таким образом, мадам Зурабишвили противозаконным визитом в Европу не только засвидетельствовала свое неуважение к другим ветвям власти, но и грубо нарушила Конституцию страны, гарантом которой она является.

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Глава партии Ираклий Кобахидзе назвал поступок Зурабишвили «вопиющим нарушением Конституции».

«В Конституции Грузии прописано, что президент имеет право осуществлять внешнюю политику только с одобрения правительства, а также участвовать в международных переговорах. Исходя из этого, яснее ясного, что президент Грузии очень грубо нарушила Конституцию, на которой давала клятву. Необходимо соответствующее реагирование, мы не можем оставить это без ответа», – заявил Кобахидзе.

Несмотря на то, что для отстранения Зурабишвили от должности президента «Грузинской мечте» понадобиться поддержка 2/3 парламентского корпуса, что неосуществимо без голосов депутатов от радикальной оппозиции, политсоветом правящей партии было принято решение запустить процедуру импичмента.

«Грузинская мечта» намеревается обратиться в Конституционный суд по поводу нарушения президентом Основного закона.

Кардинально отличную от правительства и правящей партии позицию занимают оппозиционные политические силы страны. Радикальная оппозиция считает, что им непонятен отказ президенту в европейском вояже. Ведь поездка Зурабишвили в Европу служит делу евроинтеграции страны, и встречи с европейскими лидерами имеют целью обсуждение с ними вопроса поддержки в предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

«Здравый смысл на стороне президента… Непонятно, почему премьер-министр не дает своего согласия, ведь это согласие формальное?! Ты сам не даешь согласия на дело, которое входит в интересы всех. Это непонятно, если (только) ты не враг этой страны. А потом еще обвиняешь президента в нарушении Конституции… Я считаю, что президент поступает правильно, когда идет против правительства, понятно, что есть порядок и законы, но здравый смысл все же стоит намного выше», – заявил депутат от партии «Гирчи» Александр Раквиашвили.

Русофобские политические силы в Грузии считают, что Евросоюз, руководствуясь геополитическими соображениями, должен предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз и не уступить Грузию России. При этом оппозиция солидарна во мнении, что евроинтеграция Грузии саботируется именно контролируемым, по ее убеждению, из России «правительством Иванишвили»!

Со своей стороны правящая политическая сила даёт понять, что турне Зурабишвили будет использовано для новых козней против действующего правительства Грузии. Сейчас оно подвергается мощному давлению посольств США и стран ЕС за отказ открыть второй фронт против России и присоединиться к санкциям в поддержку Украины. Напротив, официальный Тбилиси в этих условиях запустил авиасообщение с Москвой!

А президентша ранее в контактах с представителями Запада позволяла себе ябедничать на правительство Грузии. Зурабишвили сама ругала «Правящую мечту» за налаживание контактов с Москвой и отказ идти единым шагом с русофобами. Фактически она помогала англосаксам гнуть линию на вмешательство в дела Тбилиси извне с целью смены власти на более выгодную западникам.

«Ее позиция заключается в том, что Грузия в прошлом году не заслуживала статуса кандидата. Более того, по ее словам, парламент и правительство Грузии и теперь лишь формально выполняют требования Евросоюза, а значит, по ее мнению, Грузия не заслуживает статуса кандидата и сейчас… Исходя из этого, отказ правительства Грузии касательно запланированного президентом европейского турне был обоснован как с правовой, так и с политической точки зрения», – сказал Кобахидзе.

Деструктивные выходки госпожи Зурабишвили уже давно стали причиной перманентной головной боли правящей силы, которая в 2018 году сама навязала ее кандидатуру на пост президента страны грузинской общественности, лишив последнюю возможности разумного выбора. А ведь результаты промахов, не раз допущенных лидерами правящей партии в кадровом вопросе, приходится расхлебывать рядовым гражданам страны. И, тем не менее, общественное мнение и в этот раз оказалось на стороне лидеров «Грузинской мечты».

Ведь до предстоящих парламентских выборов остается всего год, и это время будет максимально использовано профашистскими оппозиционными партиями для усугубления наличествующих в грузинском обществе и без того острейших социально-экономических и политических противоречий.

А правительству и правящей партии пора взяться за ум и быть более разборчивыми в кадровых решениях, особенно в этот судьбоносный предвыборный год.