Гадившая в Питере заукраинка пытается избежать наказания в суде

Михаил Рябов.  
22.03.2023 18:39
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Криминал, Россия, Русофобия, Санкт-Петербург, Спецоперация, Украина


Избежать наказания в суде пытается арестованная минувшей весной в Петербурге либералка Александра Сколиченко, которая распространяла в супермаркетах (заменяла ценники) наклейки с обвинением российской армии в убийствах мирных жителей Мариуполя.

Избежать наказания в суде пытается арестованная минувшей весной в Петербурге либералка Александра Сколиченко, которая...

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Защита Сколиченко на суде пожаловалась на «затягивание дела». Сама либералка стала убеждать, будто не является автором текстов с лже-ценников, и что это — «народная акция, которая распространялась в интернете». И вообще – она лишь «хотела мира и не хотела войны».

Прокуратура представила переписку арестованной с «друзьями из Украины», где та утверждала, что в России «пытают людей, которые выходят на акции», «силовиков стало больше, чем людей» и т.п. Адвокаты стали настаивать, будто в прочитанном нет доказательств вины либералки.

Однако прокурор представил показания трех военнослужащих, которые ознакомились с распространяемыми Сколиченко в супермаркетах содержанием лже-ценников. Военные заявили, что содержание является враньем и оскорбительным для участников СВО.

Прибывший на суд военнослужащий Станислав Оженков указал, что Сколиченко также распространяла фейки о потерях российских войск на Донбассе.

«Наша дивизия указанных в ценниках потерь не имела. Указанных нарушений не совершала. СВО проводится на территории Донбасса с целью защиты от киевского режима. Подобные высказывания оскорбляют как и меня, так и других защитников Родины», — сказал Оженков.

Адвокат тут же попросил суд отложить заседание из-за самочувствия обвиняемой.

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