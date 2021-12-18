Гадкая парочка не дойдет до «Рады»?

Новости Украины

Переход парламентского телеканала «Рада» на обновленный формат вызвал ожидаемую «бурю в стакане» среди украинских политиков и масс-медиа.

Сами по себе попытки «облагородить» труп укропом, голубиным пометом и козьими экскрементами не должны были бы вызывать таких бурлений в обществе. Дискуссии о том, можно ли реанимировать нереанимируемое, сами по себе малоинтересны и, как правило, угасают, не начавшись. Но в данном случае слишком показательным и симптоматичным стало явление новой команды.

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С одной стороны, там появляются самые зловонные действующие лица украинского информационного пространства – Сергей Иванов и Владимир Петров. С другой стороны, рядом с этими токсичными гиенами на «Раде» заявлены бывшие ведущие «112 Украина» Вадим Колодийчук, Анастасия Красницкая, бывший ведущий ZIK Назар Довгий, ведущий канала Live Максим Зборовский, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук. И курировать всю эту гремучую смесь будет заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

То есть нам демонстрируют дно, на которое может опуститься бюджетный телеканал, когда на нем восседают натруженные задницы публичных ублюдков Сергея Иванова и Владимира Петрова.

«Новое лицо» парламентского телеканала возмутило представителей противоположных политических лагерей, как ОПЗЖ, так и «Европейской солидарности» и «Голоса», которые моментально просекли, какую наглую схему замутили за бюджетный счет «слуги народа». 16 декабря в прямой эфир «Рады» ворвался Петр Порошенко с предъявой: на обновление канала «незаконно потрачены средства налогоплательщиков».

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Но нас не должно занимать, кто более лицемерен и лжив данном случае, или насколько искренне эти любимые бранятся, тешатся и совокупляются. Повторюсь, и судьба самого телеканала мало интересна. Интересовать нас может только «эволюция» смердящей парочки Иванов-Петров. Эти выходцы из Луганска и Кривого Рога стали наглядным пособием, как, добровольно дерусифицировавшись, променяв собственную идентичность на бесконечные ништяки с продажи себя, можно еще и перестать быть человеком.

То есть это как раз тот случай, когда выбывание из русских абсолютно совпадает с выбыванием из людей. И за эту науку Иванову и Петрову должны быть благодарны многие из тех, кто недавно начал или только собирается проделывать этот путь.

Бывший лидер запорожского антимайдана Владимир Рогов так прокомментировал «ПН» нынешнее хождение этой парочки в «Раду»:

«Появление одиозных Петрова и Иванова среди главных лиц обновленного канала «Рада» четко показывает процесс деградации понятия «украинская власть» как такового. Эти люди в любом другом приличном обществе были бы просто нерукопожатными, с учетом того количества коррупционных скандалов, секс-скандалов и прочих грязных вещей, которыми они занимались. Напомню, что Иванов — это бывший луганский прокурорский сотрудник, которого нередко находили на рабочем месте в собственной моче и блевотине. Его отец был влиятельным «регионалом», поэтому Сережа мог себе позволить… По месту службы он занимался, в основном, тем, что совращал молодых сотрудниц прокуратуры и бухал. Именно Иванов был автором фейка о взорвавшемся кондиционере (во время ракетного авиаудара по центру Луганска 2 июня 2014 года) и массы других. Он проделал объемную работу по расчеловечиванию своих земляков, жителей Донбасса. Это один из тех, кто приложил наибольше усилий для разжигания гражданского конфликта на территории постукраинского государства. Если говорить о политтехнологе Петрове, то надо учитывать, что это всеядный человек, который в течение одного дня способен, в прямом смысле, идти во главе гей-парада и тут же бить этот гей-парад. То есть это человек, который за деньги готов поменять любую свою ориентацию, в том числе и социальную, не говоря уже о политической. И мне кажется, глубоко символично, что именно Петров является учредителем фирмы, которая называлась Lumpen. Именно люмпенизация украинского политического истеблишмента и вообще всего происходящего в публичной сфере — это четкий симптом окончательной деградации и демонтажа остатков какой-либо государственности или суверенитета».

По мнению Рогова, в случае с Петровым деньги и беспринципность сыграли основную роль. Неудивительно, что именно против его работы на канале «Рада» выступили представители разных политических сил. Что называется: плавали, знаем…

Владимир Рогов напомнил:

«В свое время Петров работал абсолютно со всеми политиками от Яценюка до Рабиновича, от Ляшко до Корбана. То есть главное для таких людей деньги. Ориентиров, не то что профессиональных, а вообще в какой-либо сфере, просто не существует. Известна фраза Петрова в одной из соцсетей, когда он забыл перелогиниться и в аккаунте Яценюка написал «Подхожу я к твоей маме и с.у в рот». Это аргументы таких людей. Какая Рада, такие и люди, которые олицетворяют ее канал».

В пятницу на парламентском совещании по ситуации с «Радой» все участники пришли к согласию, что Петрову не место на канале.

По этому случаю Сергей Иванов растерянно и косноязычно истерил в эфире собственной программы на ISLND TV. Грозился тоже уйти с канала «Рада», если нардепы «уйдут» оттуда Петрова.

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В день презентации нового формата «Рады» Петров кокетливо заявлял, что еще не решил, будет ли работать на телеканале. Коллега Гришин определил его статус: «тренер по понятиям». Но стоило нардепам усомниться, что канал нуждается в услугах этого «тренера», как сразу же и «понятия» испарились, началась истерика.

А накануне Петров и Иванов в эфире того же ISLND TV, напротив, излучали сытое удовлетворение и хамское самодовольство, пересматривая собственный рекламный ролик, от которого открестился собственно канал «Рада». То есть ролик был создан просто для того, чтоб Петров и Иванов фапали на него, сидя в студии ISLND TV, под дегенератское хихиканье своего коллеги Гришина. «О, дывысь, як рвануло! О, ще!»

Конечно, только феерические долбодятлы могут с таким упоением в эфире своей передачи пересматривать собственный рекламный видос. Тот, где Разумков входит в парламент, а там уже банкуют Петров и Иванов. Видео пущено в обратную сторону: экс-спикер пятится, удаляется из Рады и отъезжает.

Противники гадкой парочки могли бы поиграть на том же сюжете и предложить собственную версию. Через какое-то время Разумков заходит в Раду и наблюдает картину маслом: на столе спит обмоченный Иванов, а рядом Петров с голым задом (политтехнолог уже веселил публику подобным своим ракурсом на обложке одного журнала) пытается приладить куда-нибудь морковку (эта наработка тоже использовалась в прошлом десятилетии командой Петрова для троллинга Яценюка, которого перед этим тот же Петров энергично обслуживал).

Иванов и Петров предложили себя Офису президента в качестве медиа-«киллеров». И с первых же шагов стало понятно, кого будут «мочить».

Однако медиа-«киллер» из Иванова никакой. Достаточно вспомнить его появление у испанской виллы Шария с особой миссией. Это напомнило поведение скандального главы Генической райгосадминистрации Александра Воробьева на нейтралке у въезда в Крым: он быковал там ровно до появления машины с российскими военными, а потом спешно ретировался. Точно так же и Сергей Иванов при мысли об охране Шария готов был повторить собственные трудовые достижения прокурорских времен и героически обмочиться на месте.

Кстати, есть версия, что на Иванова клеветали относительно его мокрого состояния. Вероятно, коллеги так презирали этого мажора-бухаря, что, когда он напивался до беспамятства, сами мочились на него. Но результат все равно бесспорен. И неважно, каким путем Иванов шел к местному успеху.

Другой путь проделал Владимир Петров. Когда-то он работал на телеканале КРТ и вел передачи с поборниками федерализма, обслуживал партию «Держава», часами беседовал с бывшим генпрокурором Геннадием Васильевым и Натальей Витренко. Блондин-ведущий выглядел глуповатым, но искренним.

Однако Вова Петров быстро заматерел, и через пару лет выяснилось, что он не такой уж и искренний, и хотя головой по-прежнему глуповат, зато другим местом хитёр. Будучи и.о. гендиректора КРТ, он хотел приплюсовать к меценатской помощи еще заработок с рекламы. Ему это не позволили реализовать, и он ушел с канала.

За несколько лет Петров обзавелся репутацией одиозного политтехнолога. Поэтому сегодня самопародийно звучат его инвективы: «Я считаю, что Гордон максимально зашкварный, и нельзя давать ему интервью никому». Гордон-то зашкварный, но он обучался зашкварам на том факультете, где Вова Петров работал наглядным пособием…

На днях Петров в своих медиа-разборах известного ток-шоу ахметовского канала обратился к Савику Шустеру: «Вы продажный ведущий свадьбы». Так плечевая завидует ценнику элитной проститутки и называет ее продажной.

17 декабря Иванов в своем полуторачасовом монологе на тему «Руки прочь от Петрова!» обличал медиа-сообщество, называя украинских коллег трупами, которые «работают на полшишечки». Сам-то Иванов, обслуживавший Коломойского на канале «1+1», привык заглатывать полную шишку». Но чересчур завысил свой ценник, а потом еще и принялся вымогать у хозяина прибавку к жалованию. И у кого вымогать?! У Коломойского, который давно академик наук вымогательства, в то время как обмоченный Иванов может быть только наглядным пособием в этом процессе.

Иванов теперь заявляет: «Я Фиале больше симпатизирую, чем Коломойскому с Ахметовым». Не исключено, что Коломойский с Ахметовым тоже непосредственно приложились к подмоченной репутации Иванова. Иначе с чего бы у парня такая симпатия к Фиале.

«Мы как гей-пара», — как бы шутя заявляет Иванов о своих отношениях с Петровым. Но впервые говорит убедительно.