«Гадюка на груди НАТО!» – в Конгрессе США обзывают Венгрию за связи с Россией

США должны «серьезно переоценить» отношения с Венгрией, заявил на слушаниях, посвященных ситуации на Украине, конгрессмен Геральд Конноли.

«Я думаю, пришло время пересмотреть наши отношения с Венгрией…Она абсолютно идет по пути, который ставит под угрозу демократические институты.

Она публично критиковала Соединенные Штаты за подрыв своей собственной легитимности как правительства, а не России! Она укрепила свои отношения с Россией в разгар войны. Она пригрозила заблокировать дальнейшие санкции.

Она, безусловно, блокирует вступление Швеции в НАТО.

Это поднимает серьезные вопросы о гадюке на нашей груди в НАТО, и я думаю, что пришло время для серьезной переоценки отношений с Венгрией», – сказал Конноли.