«Гадюшник в Косово развели США» – российский политолог

28.05.2019, Москва, Елена Острякова

России возможно придется вмешаться в ситуацию в Сербии, как ранее — в ситуацию в Сирии и в Венесуэле.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Матвейчев, комментируя задержание и избиение косовским спецназом россиянина Михаила Краснощекова.

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«Сейчас нужно вынести предупреждение, особо на провокации не поддаваться. Но если это когда-то повторится, нужно будет дать такой щелчок, чтобы неповадно было. Уже придется и нам включаться. Точно так же мы многое терпели и в Сирии, и в Венесуэле, но потом подключились, и ситуация стабилизировалась. Так и в Косово — если кто-то попытается что-то обострить, конечно, мы ситуацию так не оставим», – сказал Матвейчев.

По его мнению, основную ответственность за ситуацию в Косово несут США.

«Все это от того, что косовские бандиты чувствуют себя безнаказанно, а там абсолютно криминальный режим, который покрывается из Америки. Этот гадюшник развели под покровительством США. Они покровительствуют самым мрачным режимам на планете: украинскому фашизму, косовскому бандитизму. Европа устала от косоварского бандитизма, торговли оружием, рабами и наркотиками, но она боится США и ничего не скажет», – сказал Матвейчев.