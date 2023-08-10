Гагаузам лучше договориться между собой, иначе их передушит Кишинев – приднестровский политолог

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В последние дни враги Гагаузии и Приднестровья (а как иначе, если гагаузы и приднестровцы –союзники и братья?!) добились больших успехов.

Об этом написал на своей странице в соцсети приднестровский политолог, депутат Верховного Совета ПМР Андрей Сафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, успехом противников Гагаузии стал кризис власти в автономии: Народное Собрание не утверждает Исполком, а башкан получает право распустить НСГ.

Как утверждает Сафонов, «если борьба приводит к торжеству тех, кто хочет вообще упразднить вашу государственность (а кишинёвские националисты хотят), тогда лучше постараться договориться между собой».

«Пока по очкам побеждают кишинёвские националисты, стравливая гагаузов между собой. Даже комментарии уважаемых гагаузских политиков стали публиковать откровенные информационные помойки Кишинёва. Раньше такого и представить было нельзя», – отмечает эксперт.

По мнению политолога, победа Кишинёва, делающего ставку на междоусобицу в автономии будет в любом случае: и если всенародно избранному башкану объявят импичмент, и если башкан распустит Народное Собрание.

«С вероятностью в 90% можно считать, что цель властей Кишинёва – введение внешнего управления в Гагаузии, взятие под полный контроль финансов, информационного пространства, повседневного управления. В перспективе возможно полное упразднение Автономии, что необходимо правящей группировке для ухода под крышу Румынии, НАТО и всех, кто видит бывшую Советскую Молдавию театром военных действий против Москвы. Так что – лучше договориться. Для всех лучше», – резюмирует Андрей Сафонов.