Гагаузия становится главной головной болью правящего режима в Молдове – мятежная автономия в первом туре выборов показала пророссийский результат, превышающий показатели голосования в Приднестровье.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил одиозный депутат парламента Молдовы от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Насколько я помню, 37,4% людей с Левого берега Днестра проголосовали за европейскую интеграцию Республики Молдова. Этот процент выше, чем, извините, во многих районах на Правом берегу Днестра. В которых реализовались проекты «Европейское село», за счёт грантов ЕС строили дороги, садики, больницы и прочее, и прочее.

Про Гагаузскую автономию с её 94% против европейской интеграции я вообще молчу. Потому что это не Гагаузская автономия, на мой личный взгляд, это захваченная территория, где «керует» банда Илана Шора. И там устроили такую атмосферу нетерпимости, что там нормальные люди, которых я знаю, их немало, они предпочитают вообще не высовываться. Вот это наши реалии», – сокрушался престарелый русофоб Нантой.