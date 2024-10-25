Гагаузия, а не Приднестровье становится главным пророссийским форпостом

Вадим Москаленко.  
25.10.2024 09:07
  (Мск) , Киев
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Выборы, Гагаузия, Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Сюжет дня


Гагаузия становится главной головной болью правящего режима в Молдове – мятежная автономия в первом туре выборов показала пророссийский результат, превышающий показатели голосования в Приднестровье.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил одиозный депутат парламента Молдовы от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гагаузия становится главной головной болью правящего режима в Молдове – мятежная автономия в первом...

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«Насколько я помню, 37,4% людей с Левого берега Днестра проголосовали за европейскую интеграцию Республики Молдова. Этот процент выше, чем, извините, во многих районах на Правом берегу Днестра. В которых реализовались проекты «Европейское село», за счёт грантов ЕС строили дороги, садики, больницы и прочее, и прочее.

Про Гагаузскую автономию с её 94% против европейской интеграции я вообще молчу. Потому что это не Гагаузская автономия, на мой личный взгляд, это захваченная территория, где «керует» банда Илана Шора. И там устроили такую атмосферу нетерпимости, что там нормальные люди, которых я знаю, их немало, они предпочитают вообще не высовываться. Вот это наши реалии», – сокрушался престарелый русофоб Нантой.

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