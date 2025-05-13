В Гагаузии 80-летие Великой Победы отметили с размахом, достойным памяти павших. Парад, торжественные митинги, школьные линейки, «Бессмертный полк», баннеры с портретами гагаузских героев на улицах Комрата и сёл — всё это не просто форма. Это суть народной памяти. Это способ не дать стереть имена тех, кто сражался за Родину, не по приказу и не ради выгоды, а из чувства долга, которое теперь пытаются подменить словами вроде «европейские ценности» и «инклюзивность».

Символично, что в дни, когда в Гагаузии горел Вечный огонь, принесённый от Кремлёвской стены, законно избранный башкан Евгения Гуцул оставалась под домашним арестом. Суд в Кишинёве продлил это позорное решение до 13 июня. Власть боится её — и не без оснований. Потому что за ней стоят не кулуарные интересы, а реальная народная поддержка. Потому что в Гагаузии люди ещё помнят, что такое честное слово, ответственность перед избирателем и самостоятельная политика.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Команда Победы» — так называют себя сторонники Гуцул. И это не лозунг, это суть конфликта. Официальный Кишинёв делает ставку на покорность, на назначенцев «сверху», на «бизнесменов без имени», которые якобы должны заменить действующего башкана. Если этот сценарий будет реализован — это будет выстрел себе в голову. Власть, которая демонстративно топчет волю народа, теряет легитимность быстрее, чем успевает опубликовать очередной пресс-релиз.

На фоне этого давления автономию изволила посетить еврокомиссар по расширению Марта Кос. Сладкие речи, улыбки, визиты к мэрам городов, прогнувшимися перед режимом Санду, встречи за закрытыми дверями — всё это должно было создать иллюзию «диалога» с регионами. Иллюзию, потому что настоящего диалога не было. Была проверка, сверка позиций, как в классической аудиторной работе: галочка — за лояльность, крестик — за отклонение от курса.

Те, кто говорят о «включённости» и «развитии», приезжают не слушать, а читать по бумажке. Формулировки могут быть мягкими, но цели предельно жёсткие: не услышать Гагаузию, а интегрировать её в политическое тело, где нет места её голосу, её памяти, её самости. Не равноправное партнёрство, а включение в формат, где центр диктует, а регионы подчиняются.

Реальные итоги визита лучше любых пресс-релизов отразили простые ответы жителей Комрата и Конгаза прозападному изданию Newsmaker:

«Как в Союзе жили, так и дальше чтоб было».

«Построили нам дорогу, и что, мы должны кланяться?».

«Обещали построить туалет. Где туалет?».

«Мы роднее с Россией».

Эти слова не про геополитику. Они про доверие. Про память. Про то, что нельзя купить уважение, подбросив пару грантов и проложив асфальт.

На этом фоне значимым выглядит и другой шаг — публикация Народным Собранием проекта нового Закона об образовании в Гагаузии. В нём не абстрактные «европейские ценности», а конкретные приоритеты: уважение к языку, традициям, культуре и истории гагаузского народа. Это акт самоопределения. Это шаг к тому, чтобы быть не придатком, а субъектом. Чтобы воспитывать детей не под диктовку чужих идеологий, а в духе гражданского достоинства и памяти о своих корнях.

80-летие Победы — это не просто юбилей. Это экзамен, не только на память, но и на зрелость. И пока в Комрате звучат имена героев, а в школах рассказывают о гагаузских солдатах, есть надежда, что эту зрелость автономия не утратит. Даже если Кишинёв и Брюссель очень этого хотят.