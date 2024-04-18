Гагаузия может запросить помощь Москвы и попроситься в состав РФ – эксперты

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Гагаузия будет иметь право запросить помощь, в случае, если Молдова решит ликвидировать государственность и войдет в состав Румынии.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил основатель Народного движения «Гагауз-Халкы» Иван Бургуджи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бургуджи, Гагаузия имеет для этого все правовые основания.

«В соответствии с законом об отложенном статусе и особом правовом статусе Гагаузия имеет право на внешнее самоопределение в том случае, если Республика Молдова изменит свой статус как независимое государство. То есть, если она свой статус независимого государства, объединится с Румынией, но ни в коем случае, если она войдет в состав Евросоюза, состав Союзного государства, она не будет менять свой статус государства, останется юридическим лицом. Вот, как только Республика Молдова не останется юридическим лицом… Конечно, если ликвидируется государство, тогда автоматически Гагаузия становится, башкан становится президентом, исполком становится правительством, народное собрание становится парламентом. Автоматически дальше уже можно обращаться за помощью», – заявил Бургуджи.

Его поддержал российский политолог Владимир Букарский, по мнению которого, Гагаузия в этом случае сможет говорить даже об объединении с Россией, но сейчас об этом речи не идет:

«Сегодня оснований для этого нет. Могут возникнуть основания для этого в том случае, если руководство Молдовы изберет курс на объединение с Румынией. Такая опасность есть, и ей пренебрегать нельзя ни в коем случае».