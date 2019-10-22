Гагаузия не даст Молдове войти в состав Румынии

22.10.2019, Москва, Елена Острякова

Полномочия Гагаузской автономии могут быть расширены до конца года. Это станет страховкой для пророссийской республики на случай, если Молдова захочет войти в состав Румынии.

Об этом сегодня пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас по закону автономия может быть ликвидирована, если за это проголосуют три пятых депутатов, а 61 парламентария из 101 всегда можно найти. Это беспокоит гагаузов и также требует обсуждения. Сейчас гагаузов поддерживают социалисты, у которых самая большая фракция в парламенте. И президент Игорь Додон. Но прорумынские силы против статуса Гагаузии, который предполагает самоопределение автономии в случае изменения статуса самой Молдовой», – рассказал депутат парламента Молдовы Федор Гагауз.

Права Гагаузской автономии сокращались на протяжении многих лет. Причем без согласования с Народным собранием Гагаузии. Прежняя власть во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком свела автономию до уровня района.

При новой власти гагаузов поддерживают президент Игорь Додон и спикер Законодательного собрания Зинаида Гречаная, которая заявила, что «гагаузские законопроекты» могут принять до 25-летия образования Гагаузской автономии, отмечаемой в декабре.

«Вопрос о возможном уходе Молдавии в Румынию, поднятый Народным фронтом еще в конце 80-х годов прошлого века, остается актуальным и сегодня. За объединение двух стран высказалась в свое время и нынешний премьер Майя Санду. Правда, она уточнила, что это ее личный взгляд, а не позиция главы правительства. Тем не менее все в республике знают, что правые партии, входящие в блок ACUM, являющийся частью правящей коалиции, ориентированы на Румынию. Санду возглавляет одну из правых партий. Это объясняет опасения гагаузов, которые не хотят однажды оказаться в Румынии и пытаются законодательно гарантировать себе будущее вне этой страны», – пишет издание.