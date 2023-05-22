Гагаузия победила румынскую фашистку Санду

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Попытки прозападного молдавского президента Майи Санду сорвать выборы в пророссийской автономии Гагаузии провалились.

Через 8 дней после дня голосования апелляционная палата Комрата (столицы Гагаузии) наконец признала Евгению Гуцул башканом – главой автономии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Задержка случилась из-за того, что через два дня после голосования Кишинев прислал в Комрат полицейских и спецназ. Силовики возбудили уголовные дела против всех участников выборов, раздали повестки на допрос всем членам местного избиркома и попытались вывезти бюллетени.

Кишиневцам противостояла толпа возмущенных гагаузов. Объединились все, кто только что боролся на выборах. На волне протеста Народное собрание Гагаузии признала Гуцул башканом, хотя и не вполне в соответствии с юридической процедурой.

Теперь все формальности будут соблюдены. Апелляционная палата в течение 24 часов передаст решение ЦИК Гагаузии, затем ЦИК публикует окончательные результаты выборов. Потом Народному собранию предстоит еще раз собраться, но теперь уже на торжественное собрание и принять присягу башкана.

Правда, теоретически Кишинев может еще обжаловать решение апелляционной палаты Комрата в высшей судебной палате, но решится ли он на это. Сегодня под зданием суда весь день стояла толпа, которая радостно приветствовала решение в пользу Гуцул, скандируя «Победа!».

Если силовики еще раз попытаются отнять эту народную победу, дело может обернуться настоящим бунтом.