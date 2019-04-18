Гагаузия: Регион, выбирающий Россию

18.04.2019, Кишинев, Владимир Букарский

В этом году должны состояться выборы башкана (главы) Гагаузии – уникального образования в составе Республики Молдова.

Гагаузы – один из немногих тюркоязычных народов, в течение многих веков исповедующих Православие. Среди гагаузов есть традиция в первые три дня Великого Поста полностью воздерживаться от пищи и воды (этот обычай у них называется «тримур»). Традиционные тюркские праздники у гагаузов связаны с православным календарём: Хедерлёз – день святого Георгия Победоносца (23 апреля/6 мая), Касым – день святого Димитрия Солунского (26 октября/8 ноября).

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В конце XVIII – начале XIX века гагаузы, жившие на территории Болгарии, а также часть болгар, перебираются в южные районы Бессарабии. В советское время гагаузы и болгары являлись преобладающим населением в целом ряде районов Молдавской ССР и Одесской области Украинской ССР.

В годы, предшествовавшие развалу СССР, районы с преобладанием гагаузов едва не стали одной из горячих точек бывшего Союза. Это стало реакцией на эпидемию национализма и ненависти к национальным меньшинствам, захватившую все союзные республики, в том числе и Молдавию, где практически вся национальная элита, включая таких столпов искусства и культуры, как актёр Михай Волонтир, композитор Евгений Дога, поэт Григорий Виеру и многие другие, щедро обласканные советской властью, в один момент превратились в глашатаев идеологии агрессивного панрумынизма.

Гагаузия стала первым регионом, ещё до Приднестровья, который провозгласил себя сначала автономией в составе Молдавии (12 ноября 1989 года), а затем союзной республикой в составе СССР (19 августа 1990 года). С целью «пресечения сепаратизма» руководство Молдавии направило на юг республики волонтёров в сопровождении отрядов милиции. В гагаузских населённых пунктах началась мобилизация. Эти события получили название «Поход на Гагаузию». Кровопролитие удалось предотвратить благодаря прибытию частей Советской Армии (Болградская дивизия ВДВ) и добровольческих отрядов из Тирасполя.

В течение четёрых лет Гагаузия существовала как де-факто независимая республика. Были сформированы и функционировали основные органы государственной власти (президент, Верховный совет, министерства и ведомства, армейские подразделения). В 1994 году, после прихода к власти в Молдавии здравомыслящих сил (аграриев и социалистов), при посредничестве России и ОБСЕ, удалось достигнуть соглашения между Кишинёвом и Комратом о мирной интеграции Гагаузии в Республику Молдова на правах автономии с широкими полномочиями. Официальными языками в Гагаузии стали гагаузский, молдавский и русский языки. Башкан Гагаузии по должности является членом правительства Молдавии.

С тех пор Гагаузия остаётся одним из наиболее пророссийских регионов Молдавии. На территории Гагаузской автономии не применяется наиболее одиозный молдавский закон «о борьбе с российской пропагандой», принятый молдавским Парламентом по инициативе Демпартии – все российские телепрограммы транслируются в полном объёме без ограничений. Гагаузия на всех общемолдавских выборах стабильно голосует за кандидатов, выступающих за евразийский вектор. Мало кто знает, что в 2 февраля 2014 года на территории Гагаузской автономии был проведён консультативный референдум об отношении населения этого края к участию Молдавии в тех или иных интеграционных проектах.

При явке в 70% населения региона 97% жителей Гагаузии проголосовали за вступление Молдавии в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Вступление Молдавии в ЕС поддержали только 2,44% гагаузов. В то же время, 97% населения региона проголосовало за отложенное право Гагаузии на внешнее самоопределение в случае изменения конституционного статуса Молдавии (присоединения к Румынии или вступлении в НАТО).

В 2015 году на выборах башкана Гагаузии ещё в первом туре одержала победу Ирина Влах, активно выступающая за тесный союз с Россией. Её кандидатуру поддержала дружественная России Партия социалистов во главе с Игорем Додоном. После оглашения итогов выборов по ночным улицам гагаузских городов и сёл состоялся импровизированный автопробег под российскими флагами.

На президентских выборах 2016 года Игорь Додон получил в Гагаузии в первом туре 91%, во втором туре 99% голосов избирателей. На состоявшихся недавно парламентских выборах 80% голосов были отданы за дружественную России Партию социалистов. По одномандатным округам в Гагаузии прошли кандидаты от ПСРМ Александр Суходольский и Фёдор Гагауз.

Кстати, такая же ситуация и в соседнем Тараклийском районе, населённом этническими болгарами. В 2016 году в этом районе Додон получил соответственно 87% в первом туре и 96% во втором туре. На парламентских выборах 2019 года за ПСРМ в Тараклийском районе проголосовали 79% избирателей, на одномандатном округе в Тараклии победу одержал председатель района Кирилл Татарлы, поддержанный социалистами.

Следует отметить, что аналогичные пророссийские настроения разделяют болгары и гагаузы, живущие компактно в соседних районах Одесской области: в этих районах в ходе первого тура президентских выборов 2019 года победу одержал Юрий Бойко.

В отношениях между Кишинёвом и Комратом не всё гладко. На протяжении 90-х и нулевых годов центральные власти Молдовы постепенно ликвидировали многие из пунктов закона о создании Гагаузской автономии от 1994 года. Речь идёт о процедуре выборов в местные органы власти, полномочий в сфере административно-территориального устройства, назначении судей в Гагаузии, утверждении прокурора Гагаузии, назначении руководителей силовых подразделений, полномочий в сфере налоговой политики.

Несколько лет назад Народное собрание Гагаузии выступило с инициативой изменения ряда законов Республики Молдова с целью привести их в соответствие с Конституцией и законом о Гагаузской автономии. В ходе работы совместной рабочей группы Парламента и Народного собрания Гагаузии были разработаны компромиссные варианты трёх законопроектов, одобренные европейскими экспертами. На сегодня единственной партией, которая продвигает принятие этих законов, является Партия социалистов.

Существует и фактор внутренней борьбы в регионе. Правящая в Молдавии Демократическая партия, опираясь на некоторые кланы в Гагаузии, получила контроль над Народным собранием и пытается, путём внесения изменений в Избирательный кодекс, максимально усложнить Ирине Влах переизбрание на пост башкана региона. Народное собрание перенесло выборы с 19 мая на 30 июля – самый разгар летних отпусков. При этом электоральный барьер поднимается с 30% до 50%. Более того, согласно одной из поправок, кандидаты, не избранные в ходе выборов по причине отсутствия явки, не могут баллотироваться повторно. Ирина Влах заявила, что не подпишет этот закон. Её многочисленные сторонники начали сбор подписей в городах и сёлах Гагаузии.

Гагаузия остаётся стабильно дружественным регионом России. При этом кишинёвские власти не оставляют надежду расшатать этот регион и поставить под свой полный контроль. Поэтому Гагаузия в ближайшее время станет ещё одним регионом геополитического противостояния.