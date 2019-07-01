Гагаузия: удастся ли пророссийской Ирине Влах закрепить свою триумфальную победу?

01.07.2019, Кишинёв, Алексей Логофет

В Гагаузии состоялись выборы башкана (главы региона). Явка на выборах составила 50,35% жителей, имеющих право голоса, что соответствует требуемым 50% + 1 голос.

По предварительным данным, убедительную победу одержала действующий башкан Ирина Влах: за неё отдали свои голоса около 92% избирателей. Её ближайший конкурент, независимый кандидат Сергей Чимпоеш получил чуть больше 7% голосов. Кандидат от Демократической партии Дмитрий Манол получил всего 346 голосов, что составляет 0,64%.

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О том, что результаты выборов будут именно такими, было известно ещё за полгода до их проведения. Сокрушительную победу Ирины Влах предрекали все опросы общественного мнения. У Демократической партии, у которой оставались определённые сильные позиции в Гагаузии, оставалась только одна возможность получить регион под свой контроль: любыми путями исключить наиболее сильного кандидата из выборного процесса.

С этой целью Народное собрание Гагаузии, контролируемое демократами, внесло ряд поправок в Избирательный кодекс. Выборы, предварительно назначенные на 19 мая, были перенесены на середину лета, когда значительная часть избирателей находится в отпусках. Явка была повышена с 30 до 50% – нигде в Молдове нет такого высокого порога явки на региональных выборах. Даже многие противники действующего башкана сочли это нововведение абсурдным.

План был близок к воплощению: вплоть до закрытия участков для голосования явка была низкой. Тем не менее, на момент закрытия участков явка составила 50,35%. Выборы состоялись. Ирина Влах, последовательно выступающая за развитие отношений с Россией и поддерживающая Президента Игоря Додона, сохранила за собой пост главы Гагаузии ещё на четыре года.

Провал усилий Демпартии по блокированию переизбрания Ирины Влах – ещё одно свидетельство того, что политический расклад в Молдове радикально изменился. Демократы теряют силу не только в центре, но и в тех регионах, где у них были сильные позиции и опорные группы. Для них стал проблемой даже срыв выборов в отдельном регионе в максимально комфортной для них ситуации.

Ирина Влах, одержавшая победу на выборах башкана, столкнётся с определёнными вызовами. В первую очередь, Народное собрание Гагаузии по-прежнему будет вставлять ей палки в колёса вплоть до новых выборов этого органа, которые пройдут в следующем, 2020 году.

Крайне важными будут местные выборы, которые пройдут 20 октября этого года. В Гагаузии будут избраны главы 25 населённых пунктов, в том числе трёх райцентров автономии. Для закрепления успеха Ирине Влах и поддерживающей её Партии социалистов крайне важно провести на эти должности своих кандидатов. В ходе прошлых выборов это не удалось в силу наличия в регионе клановой системы. Жители населённых пунктов региона были склонны голосовать, особенно на местных выборах, не по идеологическим соображениям, а за наиболее авторитетного человека в селе или семейном клане, который вскоре попадал под полный контроль правившей в Кишинёве Демократической партии.

События последних месяцев позволяют надеяться на то, что с крушением режима Плахотнюка в Молдове будут подточены и основы клановой системы регионов страны, в том числе Гагаузии. В этом случае избиратели, настроенные в своём большинстве пророссийски, будут голосовать как осознанные граждане, исходя из своих политических предпочтений, а не клановых интересов.