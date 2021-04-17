Гагаузия вернула Санду ее румынскую вакцину

17.04.2021, Москва, Елена Острякова

Гагаузская автономия вернула Министерству здравоохранения Молдовы всю партию вакцины AstraZeneca, полученную в качестве гуманитарной помощи из Румынии.

Об этом в эфире радио GRT заявил директор Центра общественного здоровья Комрата Иван Хаста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, «с самого начала общественность, в том числе и медицинская, оказала некоторое недоверие». Это вызвано сообщениями о побочных эффектах от вакцины. Было вакцинировано 50 медиков. Попытка продолжить среди лиц старше 60 лет «не встретила широкого одобрения».

Это решение можно рассматривать как демарш башкана Гагаузии Ирины Влах в отношении нового прозападного президента Майи Санду, под эгидой которой и завозилась в Молдову вакцина из Румынии. В то же время Санду всячески противилась регистрации в стране российской вакцины.

Санду нанесла Влах серьезное оскорбление, выведя ее из состава Высшего совета безопасности. Это было довольно опрометчивым решением в адрес руководителя русскоязычной республики, отношения которой с Кишиневом всегда были довольно напряженными. В бытность свою премьер-министром Санду вела себя осмотрительней, демонстративно выступая на русском в столице Гагаузии Комрате.

Показательно, что Ирина Влах несколько дней назад встретилась с послом РФ в Молдове Олегом Васнецовым. Обсуждалась как раз борьба с ковидом а также взаимодействие с Россотрудничеством.

В ближайшее время в Молдову поступит 182 тысяч доз российской вакцины «Спутник» (треть партии уйдет в Приднестровье). О поставках договорился бывший президент Молдовы Игорь Додон.