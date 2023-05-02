Гагаузские выборы как пощечина властям Молдовы. Чем ответит Кишинев?

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ЦИК Гагаузии обнародовал окончательные итоги прошедшего в воскресенье первого тура выборов башкана автономии. Представитель партии «Шор» Евгения Гуцул лидирует с 26,47 % голосов избирателей, Григорий Узун, поддержанный ПСРМ, набрал 26,4 % голосов. Этим кандидатам предстоит встретиться во втором туре голосования 14 мая, если не произойдет ничего экстраординарного. А такие варианты возможны.

Ситуацию вокруг выборов в Гагаузии ПолитНавигатору комментирует политолог Александр Кориненко.

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ПолитНавигатор: В чем особенности нынешней кампании, чем она отличается от предыдущих? Есть наблюдение, что на этих выборах произошла деградация в том плане, что ранее гагаузы голосовали за известных им личностей, а теперь победили партии, то есть фактически анонимность, безответственность и манипуляции. Если это действительно так – что произошло?

Александр Кориненко: Особенность нынешних выборов в Гагаузии в том, что во второй тур вышли кандидаты, которые не являются самостоятельными политическими фигурами. У Евгении Гуцул полностью отсутствует политический опыт, опыт работы нигде не указан, да и в последние годы она живет в Кишиневе. Григорий Узун – более известная личность в автономии, но как политик, мягко говоря, слабоват. Гагаузы выбирали не кандидатов – гагаузы выбирали политическую силу, которая стоит за каждым из этих кандидатов. Фактически во второй тур вышли Игорь Додон и Илан Шор. Это голосование было протестным и направленным против центральных властей страны. Недовольство по всей стране велико, и жители автономии решили не столько выбрать себе башкана, сколько усилить протестную волну и влепить жесткую пощечину властям в Кишиневе.

ПолитНавигатор: Почему слабый результат у Виктора Петрова – весьма популярного политика, лидера общественно-политического движения «Народный союз Гагаузии», выступающего за развитие всесторонних связей с Россией, другими государствами СНГ и Евразийского экономического союза, Турцией? Инцидент с несостоявшимся визитом Рустама Минниханова как-то повлиял на позиции Петрова?

Александр Кориненко: Виктор Петров рассматривался как самый вероятный кандидат на пост главы автономии. Действительно яркий политик местного масштаба и уважаемый в автономии. По сравнению с Евгенией Гуцул и Григорием Узуном – это самостоятельная фигура, он разговаривает с избирателем, живет и работает в самой Гагаузии, да и проводит мероприятия по улучшению жизни жителей автономии. Отличный башкан получился бы, но выборы прошли в неудачное для него время: именно сейчас силы республиканского масштаба решили бросить все свои ресурсы на маленькую, но гордую автономию. На этих выборах были привлечены звезды российской эстрады, которые агитировали за Евгению Гуцул. Игорь Додон – экс-президент, находящийся под прессингом властей, объездил все села, агитируя за кандидата от социалистов. Я уже не говорю о финансовом ресурсе – тут у Петрова не было шансов. Его просто раздавили крупные политические игроки. Инцидент с Рустамом Миннихановым никак не повлиял на результат Петрова.

ПолитНавигатор: В чем заключается феномен кандидатов от партии Шор? Кто знал Евгению Гуцул в Гагаузии ранее? А ведь у нее после подсчета голосов – лучший результат.

Александр Кориненко: Феномен кандидатов от партии Шор – в том, что их поддерживает Илан Шор и мощнейший ресурс партии. Евгения Гуцул, по моему мнению, вообще изначально была техническим кандидатом на этих выборах. Молодая женщина с непонятной биографией в регионе давно не живет, политический опыт у нее нулевой, кроме ее инстаграма, у нас нет больше сведений о ней. До выборов о Евгении Гуцул ничего не знал даже всезнающий google. Кто-то купился на сладкие речи Илана Шора о строительстве «Гагауз-ленда» и больших компенсациях за коммунальные услуги, кто-то рассчитывает, что господин Шор откроет свой личный чемоданчик с деньгами, как он это сделал для Оргеева. Ну а кто-то решил поддержать протестную волну Илана Мироновича и ввести в правительство «шоровца», так как башкан автономии является членом правительства Республики Молдова.

ПолитНавигатор: Может ли повториться в Гагаузии бельцкий сценарий, при котором в 2021 году после первого тура сняли с выборов мэра кандидата от партии «Шор» Марину Таубер, уверенно шедшую на победу? Если подобное произойдет, стерпят ли это в Гагаузии?

Александр Кориненко: Да, сценарий может повториться. Властям надо будет снимать с выборов сразу трех кандидатов: Гуцул, Узуна и Петрова. Четвертое место в первом туре занял Дмитрий Кройтор, который может пойти на компромисс с властями. Именно он стал бы самым удобным башканом для центральных властей. Жители города Бельцы в знак протеста не пришли на выборы, и Николай Григоришин тогда был избран при явке 9,9%. Бельчане спокойные – они же северяне, а вот гагаузы, горячие южане, думаю, не допустят, чтобы Кишинев поставил под сомнение их волеизъявление.

ПолитНавигатор: Сама Марина Таубер задержана после выхода кандидата от партии «Шор» во второй тур выборов главы Гагаузии. Как связаны эти события?

Александр Кориненко: Не люблю конспирологические сценарии, но это хитрый политтехнологический ход партии «Шор». Марина Таубер спровоцировала власти задержать ее, тем самым это серьезно поднимет рейтинг Евгении Гуцул. Гагаузский избиратель специально придет на выборы, чтобы проголосовать против беспредела властей и поддержать партию «Шор». Если же, допустим, это власти как-то хотят надавить и вмешаться в выборы в автономии таким образом, то значит там не все в порядке с дальновидностью и умственными способностями.

ПолитНавигатор: Многие эксперты говорят, что гагаузы нанесли поражение прозападному режиму, что в Гагаузии победила Россия. Это действительно так?

Александр Кориненко: Россия там закрепилась много лет назад: в умах и душах гагаузов. По сути, прозападных кандидатов не было на выборах. Да, были удобные кандидаты для Кишинева – Дмитрий Кройтор и Михаил Формузал, с ними Кишинев смог бы договориться. Но чтобы хоть кто-то декларировал в Гагаузии свои прозападные взгляды – это прямой путь в политическую могилу.

ПолитНавигатор: Представители PAS опять заговорили о пересмотре закона об особом статусе Гагаузии. Зачем это делается, пойдет ли дело дальше слов?

Александр Кориненко: Центральным властям сейчас будет необходимо очень серьезно ограничить влияние автономии и по возможности обрезать ее полномочия. Более того, я думаю, что сейчас уже в президентуре идут мозговые штурмы, как вывести башкана автономии из правительства. Ранее башкана Ирину Влах объявили нежелательной персоной на заседаниях Высшего совета безопасности, а сейчас им нужно нового башкана лишить кресла в правительстве. Президент Майя Санду и не скрывает, что для нее жители Гагауз-Ери – это «агенты Кремля» и сейчас придется заглушать их голоса.