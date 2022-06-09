Гагаузского журналиста взяли за Россию

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Молдавские прокуроры и спецслужбисты арестовали гагаузского журналиста Николая Костыркина. Его обвиняют в «пропаганде войны и разжигании вражды среди населения».

Оппозиция считает случившееся продолжением точечных зачисток критически настроенных по отношению к Западу журналистов, общественных активистов и политиков.

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Задержание и обыски по месту жительства Костыркина прошли утром в четверг 9 июня. Пока прокуроры и сотрудники уголовного преследования изучали содержимое сервантов, коллекцию ножей, российские военные шевроны и домашнюю библиотеку журналиста, прокуратура опубликовала у себя на сайте аудиозапись. В этом фрагменте разговора Николая Костыркина с неизвестным собеседником обсуждается «приход наших». Реплики и ответы его собеседника прокуроры вырезали.

«И когда придут, скажут: что же вы, молдаване, даже за себя постоять не можете, даже свои взгляды, раз вы такие пророссийские, не отстаивали никак ни перед кем. На фиг вы такие нужны» – говорит Костыркин на записи.

По всей видимости, он выражает разочарование капитулянтством молдавских тн. «пророссийских» политиков, вроде Партии социалистов, Гражданского конгресса, Нашей партии и партии ШОР.

Далее Николай обещает распространять этот месседж «по союзным телеграмм-каналам и СМИ» и подогревать ситуацию, «чтобы в России читали, чтобы в России знали». Журналист надеется, что таким образом сумеет повлиять на то, «чтобы в высших эшелонах российской власти начали сносить одни головы и ставить на их место другие, чтобы специальная операция проходила эффективно».

Костыркин

Для справки, у авторских телеграмм-каналов непосредственно Костыркина «Николай Костыркин Z Бессарабский армаггедец» и «Случайный корреспондент – Молдова – Z» всего по полсотни подписчиков. При этом он же является главным редактором гагаузского портала Gagauznews, существующего на средства депутата Народного собрания Гагаузии Виктора Петрова.

После 24 февраля молдавская госбезопасность заблокировала портал «за оправдание действий России в Украине» и СМИ переключилось на работу в Telegram, где быстро стало лидером среди гагаузских СМИ с пятью тысячами подписчиков. В этом ресурсе неоднократно публиковались, среди прочего, призывы Костыркина к Кремлю увеличить вложения в пророссийские проекты в Молдове.

В день задержания, ближе к вечеру, Николая Костыркина отпустили домой, уведомив о необходимости явиться на допрос на следующий день. Ему официально предъявили подозрения по статье 140, часть 1 УК РМ «Пропаганда войны» и статье 346 «Разжигание розни». В совокупности обвинений журналисту может грозить до шести лет тюрьмы.

Работодатель Костыркина депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров назвал случившееся «неприятной ситуацией». Комментируя обыски и задержание, он отметил, что подобное не должно происходить в демократическом обществе.

«В борьбу за права и свободу главного редактора Gagauznews включатся адвокаты. Будем бороться за его права, и отстаивать честь и достоинство, как его, так и других граждан» – заявил Петров.

Петров

Виктор Петров был среди депутатов Народного собрания, открыто выступивших против запрета георгиевской ленты в Молдове и Гагаузии. Костыркин на посту главного редактора Gagauznews также выступал в защиту ленты, как символа Великой Победы. За эти выступления против официально утвержденной властями точки зрения на гвардейские символы молдавская полиция также заводила дела, но только административные.

В претендующей на оппозиционность Партии социалистов обыски и задержание журналиста тоже заметили. Депутат-социалист Богдан Цырдя связал произошедшее с прозвучавшим накануне предупреждением официального спикера российского МИДа Марии Захаровой в адрес Молдовы, где она не советовала накачивать страну натовским оружием.

«Если эта запись всё, что у них есть, тогда это не дело, а чушь» – прокомментировал ситуацию близкий к ПСРМ блоггер Габриел Кэлин.