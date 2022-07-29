Гагаузы и приднестровцы ждут освобождения Южной Бессарабии – молдавский эксперт

29.07.2022  18:28 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Гагаузия, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Жители Молдовы нуждаются в поддержке России и с нетерпением ждут, когда российские войска дойдут, как минимум, до Одессы.

Об этом во время круглого стола в Москве заявил молдавский обозреватель Владимир Букарский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители Молдовы нуждаются в поддержке России и с нетерпением ждут, когда российские войска дойдут,...

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«В отличие от Киева, в отличие от Украины, ненависти к России здесь, на молдавской земле, нет, и ее никто не дождется. Особенно в таких регионах, как Приднестровье, как Гагаузия. В эту субботу в Гагаузии прошел съезд нового движения «Народный союз Гагаузии», где была принята резолюция с осуждением нацизма, осуждением попыток втянуть Молдову в войну в стране Украине и поддержкой дружбы Молдовы с Россией.

И как мы понимаем, тут не одна только такая Гагаузия, не одно Приднестровье, тут таких людей в Молдавии очень, очень много. И этим людям реально нужна поддержка со стороны России, нужен реальный сигнал со стороны России, что этих людей Россия не бросит», – подчеркнул он.

«Естественно, де-молдовинизация нам не нужна, нам нужна девестернизация, деепровизация нашего политического спектра, нашего политического класса, нашего общества. Россию тут ждут, продолжают на Россию надеяться и искренне желают того, чтобы вооруженные силы России как можно скорее дошли до Одессы и до Южной Бессарабии», – заявил эксперт.

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