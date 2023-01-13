Гагаузы пожаловались на русофобию, упав в ноги американскому послу

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Делегация Народного собрания Гагаузии передала послу США в Молдове Дойлу Логсдону жалобу на власти Кишинева.

Жаловались на катастрофическое положение в социально-экономической сфере, давление официального на общественно-политических деятелей и депутатов Гагаузии и… русофобии.

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Под обращением подписалось большинство депутатов.

«Только мне кажется, что гагаузские депутаты перепутали адресата? Это как жаловаться начальнику тюрьмы на надсмотрщиков», – недоумевает в своем ТГ-канале молдавская журналистка Елена Пахомова.

Похоже, логика именно такая. Гагаузия почувствовала угрозу своего уничтожения, исходящую от президента Молдовы Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS), которым благоволят и патронируют США.

О намерении ликвидировать автономию от имени правительства заявил депутат парламента от правящей партии Оазу Нантой

«В любом случае у PAS 63 мандата, что достаточно, чтобы внести поправки в закон о статусе автономии. Если вы хотите сделать из Молдовы русскую матрешку, Кишинев должен занять четкую, ясную позицию без комплексов неполноценности перед группой крикунов, которые выкрикивают глупые идеи и считают русский язык своим суверенным правом, забыв свой родной язык и навязывая русский язык всему молдавскому обществу. Мы должны пойти по пути превращения этой автономии в органичный элемент государственности Молдовы а не в элемент шантажа Кишинева Россией через свою агентуру в Комрате», — сказал Нантой.

В Гагаузии действительно не скрывают симпатий к России, русский язык знают лучше, чем румынский, игнорируют запрет Кишинева на использование в качестве символики георгиевских лент, а на митинги, которые в последнее время проходят все чаще, приносят российские триколоры.

Если оппозицию в Кишиневе Санду удалось придушить используя ее раздробленность и свой силовой аппарат, то в маленькой, но сплоченной Гагаузии этого сделать пока не получается. Однако попытки власти уже предпринимают. Гагагузских депутатов регулярно задерживают в Кишиневском аэропорту.

«Пытаются запугать разными способами. Когда я покидаю страну, меня задерживают и пытаются допрашивать. Было бы за что, наверное, уже посадили бы. Пока пытаются вести допросы и беседы. Меня это не делает пугливей. При въезде в Республику Молдову меня снова задерживают, обыскивают. Наверное, ищут газ, который я привез для народа в карманах или другие энергоресурсы. Каждый раз я подвергаюсь устрашительным действиям. Простым полицейским, которые это делают, самим противно. Они говорят: вы извините, но у нас приказ вас досмотреть», – рассказал в интервью радио «Спутник» депутат НСГ Виктор Петров.

По его словам никакого диалога между Кишиневом и Комратом (столица автономии) не происходит. Но Гагаузия не собирается сдаваться. Башкан (руководитель) Ирина Влах смело критикует на молдавских телеканалах власти за неспособность договориться с Россией о скидках на газ. А недавно она записала видеоролик, в котором обвинила Санду в транжирстве.

«При Майе Санду расходы президентской администрации начали расти, как для королевской особы. Если в 2020 году на расходы администрации президента потребовалось 30 млн леев, то в 2023 году на расходы аппарата президента предусмотрено 40,4 млн леев. Персональный пиар госпожи Санду нам стоит слишком дорого», – сказала Влах.

Примечательно, что этот ролик она записала на румынском языке. То есть адресаты были явно не в Гагаузии.