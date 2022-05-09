Гагаузы сдали в полицию украинца – посылателя русского корабля

09.05.2022  15:33 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Гагаузия, День Победы, Дзен, Молдова, Украина
Новости Украины

Украинские беженцы в Молдове попытались испортить празднование Дня Победы в Кишиневе, которое в этом году было как обычно единодушным и радостным.

Сначала мужчина начал кричать «Слава Украине!» на проспекта Штефан чел Мааре, куда участники шествия вынесли огромное знамя Победы. Из толпы ему отвечали: «Слава России!» и «Слава Украине в составе России!».


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Буяна увела полиция, но провокации на этом не закончились. Появилась женщина с самодельным плакатом, на котором были написаны оскорбления в адрес России. Она спровоцировала драку. Вновь пришлось вмешаться полиции.

Неадекватное поведение украинцев в Молдове стало нормой, хотя молдаване встретили их очень гостеприимно. На днях в Гагаузии был замечен автомобиль в одесскими номерами и нецензурной бранью про «русский корабль», написанной через все заднее стекло.

Местных водителей это возмутило, и они обратились в полицию. Водителем украинской машины оказался мужчина призывного возраста. Его заставили снять провокационную надпись

Также несколько дней назад обнаженный мужчина залез в грязный пруд в одном из кишиневских парков. Он также кричал «Слава Украине» и предлагал желающим сразиться с ним.

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