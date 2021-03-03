Гагаузы уповают на Спутник V, но их башкан отдалась туркам

05.03.2021, Комрат, Алиса Александрова

Кампания по вакцинации в Молдове напоролась на недовольство. Жители Гагаузии, одного из самых пророссийских регионов страны, отказываются прививаться вакциной из Евросоюза. Медики говорят, что ждут российскую вакцину, которая демонстрирует положительную динамику.

Срыв вакцинации

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В рамках кампании по иммунизации населения вакцину распределили по всем районам Молдавии, включая Приднестровье (1800 единиц) и Гагаузию (240 единиц). Однако в этих регионах страны, известных пророссийскими взглядами, на полученную вакцину отреагировали неоднозначно.

В частности, в Приднестровье вообще не сообщают о применении полученной из Румынии при посредничестве Кишинева вакцине. В Гагаузии же коллективы врачей в двух крупнейших районных больницах в Комрате и Чадыр-Лунге отказались вакцинироваться AstraZeneca.

«Мы не отказались полностью прививаться. Мы, как и все люди, имеем право выбирать ту вакцину, которой доверяем и считаем, что она эффективна. Мои коллеги хотят вакцинироваться, потому что понимают, что вакцина нас спасет и освободит от ограничений COVID-19. У нас есть врачи, которые хотят прививаться вакциной Pfizer и «Спутник V». Мы хотим сами выбрать, даже если за вакцину придется заплатить» – заявила журналистам главврач Чадыр-Лунгской районной больницы Наталья Попазогло.

Вполне возможно, что население региона, исторически негативно относящееся к Румынии, не доверяет поставленной из Бухареста вакцине. Медики же утверждают, что больше всего ждут российскую вакцину, к которой доверие выше, чем к ее западным аналогам. Вакциной же AstraZeneca никто из медперсонала прививаться не желает.

Впрочем, даже если бы врачи и согласились поголовно вакцинироваться сейчас, это было бы технически неосуществимо. Поставленных в Гагаузию 240 доз не хватает даже на осуществление первого этапа иммунизации всех работников здравоохранения, не говоря уже о переходе к вакцинации других слоев населения.

«Хотя бы снизить смертность»

«Наши работники были настроены на то, что у них будет выбор между различными вакцинами. А им прислали ту, которую они меньше всего ожидали. Ну и главное, наши медики больше интересуются тем, что происходит сегодня в России. Россия успешно применяет Sputnik V, там очень положительная динамика снижения количества больных чуть не в два раза, все больше и больше европейских стран заключают договоры и берут на вооружение российскую вакцину» – признался директор комратского Центра общественного здоровья Иван Хаста.

По словам господина Хаста, Молдова, как и европейские страны, столкнулась с нехваткой вакцины, и у врачей нет уверенности, что им поставят полный комплект из двух доз с интервалом по времени одной и той же прививки. Однако ни у властей региона, ни на республиканском уровне нет уверенности относительно сроков, когда российская вакцина все же станет доступна для медиков. В этой связи чиновники пытаются убедить врачей привиться хотя бы той вакциной, что есть.

«Той вакцины, что у нас есть, что подарила Румыния, ничтожно мало. Этого не хватит, чтобы изменить эпидемиологическую обстановку в стране или даже в отдельном регионе. Единственное, что это поможет сократить смертность среди работников здравоохранения» – отметил Хаста.

«…Откажитесь от всего западного…»

Поступок гагаузских врачей вызвал всплеск негодования в среде прозападной молдавской общественности. Свою позицию по этому поводу высказал экс-премьер страны (в феврале-декабре 1999 года), известный предприниматель Ион Стурза. В социальных сетях он заявил о том, что «демарш врачей автономии с отказом от вакцинации вакциной AstraZeneca выводит их за рамки цивилизованного мира».

«Откажитесь тогда от всего, что идет с Запада – лекарств, одежды, питания, машин. Откажитесь тогда от всего, что идет из Румынии – инвестиций в детские сады, школы, инфраструктуру. Откажитесь от образования и вашего отдыха за рубежом», – написал Стурза.

В то же время, Ион Стурза отметил, что не сомневается в достоинствах российской вакцины Sputnik V и с нетерпением ожидает его регистрации в ВОЗ и национальными органами.

Глава Гагаузии Ирина Влах опубликовала ответный пост, в котором расценила высказывания бывшего премьера как «невыдержанные и агрессивные». Она подчеркнула, что «никто не может подвергать обструкции медиков Гагаузии за то, что они высказали собственное мнение и сделали иной выбор».

«В демократическом обществе может быть применим только метод убеждения. Очень жаль, что Вы не заметили, как во всем мире, включая и его самую развитую часть (в том числе и Европейский союз), есть много людей, которые отказались от вакцинации. И никто их не подвергает обструкции! Власти пытаются их переубедить», – заявила Влах.

Башкана поддержал другой экс-премьер-министр, Ион Кику. Он опубликовал публичное обращение к властям и врачам Гагаузии, в котором раскритиковал Стурзу. «Он заслуживал бы внимания людей, если хотя бы одно мгновение побыл рядом с бедными медиками, которых он высмеивает как какой-то грубиян. Не принимайте близко к сердцу, этот человек не заслуживает этого. Выражаю уважение и восхищение всем медикам страны» – написал Кику.

Геополитика вакцинации

В Гагаузии действительно ждут российскую вакцину, которую считают наиболее успешной. Однако, пока все складывается так, что, скорее всего, жители пророссийского региона вынуждены будут вакцинироваться тем, что им пришлют. Поскольку Sputnik V был только-только зарегистрирован, но так и не был поставлен в Молдавию, скорее всего гагаузам придется пойти на компромисс и принять вакцину других производителей.

Примечательно, что руководитель региона Ирина Влах тоже не делает никаких шагов, чтобы ускорить появление Sputnik V в Гагаузии. Напротив, на фоне увеличения количества зараженных коронавирусом в Комрате и Чадыр-Лунге гагаузский лидер уехала на несколько дней в Анкару.

Там, на встречах с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом и чиновниками турецкого министерства здравоохранения Влах заручилась обещанием в короткие сроки поставить в Гагаузию партию вакцины от коронавируса. Что именно это будет за препарат, не сообщается, но можно предположить, что это будет китайская CoronaVac, которую массово применяет Турция еще с середины января.

Давно и настойчиво укрепляющая отношения с Гагаузией Турецкая республика постарается использовать помощь с вакцинами как элемент своей геополитической игры. Точно так же, как Румыния, подарив Молдове 21 тысячу прививок подчеркнула проевропейский смысл этого подарка. Ход за Россией.