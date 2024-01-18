Гагин рассказал, как на фронте противодействуют вражеским БПЛА и ракетам

БПЛА стали новым видом вооружений, но самым эффективным средством против дронов оказался дробовик. Отечественная ПВО научилась сбивать все летящие цели, но не всегда успевает это сделать.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«На самом деле сейчас реалии современной войны таковы, что появился чуть ли не новый вид вооружений, можно так назвать – это беспилотные аппараты. Они есть морские, есть воздушные, есть наземные. И это новый вид оружия, новые реалии войны, с этим надо считаться. Есть силы противодействия, у нас такие изделия производят. Я думаю, все о «Ланцетах» слышали, которые обеспечивают практически гарантированное поражение цели, достаточно эффективное оружие, и у нас его много», – отметил он.

По словам эксперта, китайские БПЛА военные тоже научились превращать в боевую единицу. Это как отдельный новый вид вооружений, и, естественно, за ним идут средства противодействия – это радиоэлектронная борьба, те же радиоэлектронные ружья, которыми сейчас насыщают наши войска.

«У меня есть группа, и мы периодически выезжаем на разные участки фронта с разными задачами, и периодически сталкиваемся как раз с дронами противника. И мы несколько раз даже специально выезжали на отдельные участки трассы на Мариуполь, где она проходит рядом с линией боевого соприкосновения. И на этих участках дороги противник поражает прежде всего почему-то гражданские автомобили, либо маркированные красным крестом. Я понимаю, что это скотство с их стороны, ну так нельзя делать, так никто не делает. Они этим заняты. Я просто помню, что мы пытались сбивать эти дроны достаточно успешно, и с помощью радиоэлектронного ружья», – подчеркнул Гагин.

Однажды на одном из укрепрайонов военные нашли совершенно старое двуствольное ружьё.

«Спросили у пленного – зачем? Говорит, это от дронов. И на самом деле это достаточно эффективным оказалось. Мы тоже стали применять подобное. То есть, в принципе, как на охоте на птицу. Можно использовать даже дробовые ружья, гладкоствольные с зарядом дроби. Если упустил на дальнем расстоянии дрон на радиоэлектронном ружье, и, когда он близко, уже не успеешь его поймать в луч, то в него надо чем-то стрелять. Попасть из стрелкового оружия, из войскового – очень сложно. Поэтому дробью либо картечью – это достаточно эффективно работает. И у нас, когда мы выезжаем, всегда с собой есть такие ружья. И кто бы что ни говорил, наряду с высокими технологиями радиоэлектронной борьбы – это работает», – отметил эксперт.

Он добавил, что система ПВО сейчас противодействует высокотехнологичным ракетам, и научилась их сбивать. Но противник применяет обманные маневры, чтобы хоть одна ракета, но достигла цели.

«Сейчас сложилось так, что наши ПВО научились сбивать практически все воздушные цели, практически все виды ракет, которые представлены сейчас противником на театре военных действий. Это на самом деле очень сложно, есть разные хитрости, к которым прибегает противник. Самый простой пример – это когда атакуя какую-то цель на нашем участке фронта, либо в городе, где угодно, противник сначала делает залп из реактивной артиллерии. Это тот же «Град», «Ураган», и на радарах у ПВО появляются несколько целей. Их нужно поразить обязательно. Но это ложные цели, и потом сразу уже идёт цель реальная, те же HIMARS, которые реально должны поразить объект. Поэтому, собственно, не всегда успевают захватить каждую цель, и именно поэтому иногда случается, что какие-то цели наши поражены. Но я точно знаю, что сейчас наши ПВО поражают любую цель. Мы научились сбивать всё, что есть, что представлено на фронте», – заверил Гагин.